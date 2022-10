Korrupciós botrányok Ursula von der Leyen körül

Az uniós vakcinabotrány miatt egyre kínosabb helyzetbe kerülő Ursula von der Leyent a német kormányban korábban végzett tevékenységének árnyai is kísértik.

Nem csak az Unióban keveredett botrányba Ursula von der Leyen: még minisztersége idején a német honvédelmi minisztérium több tízmillió eurót fizetett ki külsős tanácsadóknak. Ráadásul az egyik kedvezményezett cégnél, a McKinseynél dolgozott abban az időszakban Ursula von der Leyen fia, David von der Leyen. A német parlamenti vizsgálat során a volt miniszterasszony beismerte, hogy hibák történtek, „és mindennek soha nem lett volna szabad megtörténnie", de jogi következménye nem lett a botránynak.

Ursula Von der Leyen szinte végigszolgálta Angela Merkel négy kormányzati ciklusát, a volt kancellár egyik lehetséges utódjának számított. Először 2005. november 22-én lépett hivatalba, mint Angela Merkel kormányának családügyi minisztere. Majd 2009-től szociális és munkaügyi miniszter, 2013-tól pedig honvédelmi tárcavezető volt. Pozícióját odahaza sokáig az is erősítette, hogy meggyőződéses atlantistának, liberálisnak és globalistának számít, ami komoly előnyt jelent a mai Németországban. Ursula Von der Leyent azonban több alkalommal is utolérte a múltja, mindenekelőtt a honvédelmi miniszteri korszakának fő botránya, a külsős tanácsadói szerződések ügye.

A történet nyilvános része 2018 őszén, a Német Szövetségi Számvevőszék egy jelentésének kiszivárgásával vette kezdetét. A botrány évekig elhúzódott, 2020-ban – már az Európai Bizottság elnökeként – Ursula von der Leyennek tanúvallomást kellett tennie a Bundestag vizsgálóbizottsága előtt a honvédelmi tárca által külsős tanácsadóknak kifizetett több tízmillió euró miatt.

A teljes összeg csak 2019 első felében 154 millió euró volt.

Viszonyításképpen: 2019 első hat hónapjában az összes többi német minisztérium 178 millió eurót költött külső tanácsadókra.

Azaz, a védelmi minisztérium önmagában majdnem annyit költött külsős tanácsadókra, mint az összes többi együtt.

Éppen egy ilyen külsős tanácsadó cégtől, a McKinsey berlini irodájának vezetői székéből került a minisztériumba Katrin Suder, Von der Leyen államtitkára.

Aki egyébként büszkén és gyakran beszélt a nyilvánosság előtt, hogy leszbikus.

Sőt, 2016 és 2019 között szintén ennél a multinál dolgozott a miniszternő fia, David von der Leyen.

És az időbeli egybeesés nem tűnik véletlennek.

Főként úgy, hogy Suder több milliárd eurós közbeszerzéseket felügyelt a fegyverkezés területén, és közvetlenül a miniszternek jelentett napi munkájáról.

Ursula von der Leyen a német parlamentben beismerte, hogy hibák történtek.

„...és mindennek soha nem lett volna szabad megtörténnie".

Jogi következménye ugyanakkor nem lett a botránynak.

Az Európai Bizottság jelenlegi elnökére az sem vet túl jó fényt, hogy még a balliberális Politico is arra jutott, hogy minisztersége idején ennél a kulcsminisztériumnál egyre növekedett a külső tanácsadói befolyás.

