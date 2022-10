Példátlan pártfinanszírozási vircsaft

A kata tüntetésekre és a pedagógusokat támogató diákok által szervezett megmozdulásokra is juthatott a külföldi támogatásból, ami a nemzetbiztonsági kérdéseken túl komoly szuverenitási aggályokat vet fel - értékelte a múlt hét eseményeit Nagy Ervin politikai elemző.

2022. október 17. 09:25

Egyre több részlet derül ki az egykori szivárványkoalícióhoz köthető, a rendszerváltoztatás óta példátlan pártfinanszírozási vircsaftról - jelentette ki lapunknak Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Hozzátette: Márki-Zay Péter egy interjúban a múlt héten elárulta, hogy az egykori szövetségesei is tudtak a közel kétmilliárd forintnyi tengerentúli támogatásról, így a súlyos beavatkozási kísérlet a teljes baloldal botrányává szélesedett.

A héten ráadásul kiderült az is - folytatta a politológus - , hogy az Action for Democracy, ami egy karnyújtásnyira van csupán a CIA-től és a Morgan Stanley-től, a nyár folyamán is segítette a hazai baloldalt. A politológus úgy fogalmazott, a kata tüntetésekre és a pedagógusokat támogató diákok által szervezett megmozdulásokra is juthatott a külföldi támogatásból, ami a nemzetbiztonsági kérdéseken túl komoly szuverenitási aggályokat vet fel. Nagy Ervin úgy véli, a történések egyre világosabb képet rajzolnak az ellenzék elmúlt évekbeli működéséről. A politikai elemző leszögezte, a hazai baloldal amerikai érdekeket szolgál ki, amiért busásan megfizetik, amely egy ismert történelmi kontextusba illeszkedik. A hazai progresszív, balliberális politikai elit – Békés Márton szavaival élve – „kívülről irányított”, ami egy évszázados minta, a különbség csupán annyi, hogy korszakról-korszakra másfelé fordítják tekintetüket, így más-más birodalom érdekeit szolgálják ki.

Az elemző kitért arra, a kormánynak politikai kihívást jelentenek a nemzetközi beavatkozási kísérletek, amelyekkel fel kell venni a küzdelmet. Rövidebb távon azonban a legnagyobb próbatétel a háború okozta globális gazdasági válság hatásainak a kivédése. Nagy Ervin hozzáfűzte, ma már jól látszik, hogy számos területen Magyarország tehetetlen, így az infláció és az energiaválság is csak szűk korlátok között kezelhető. Egyre világosabban látszik az is, hogy az Egyesült Államok szándéka és akarata nélkül nem lesz béke, az Európai Unió pedig el fogja veszíteni a szankciókkal vívott gazdasági háborút - vélekedett a politológus.

Ebben a labilis helyzetben - tette hozzá Nagy - igyekszik a kormány megvédeni a sérülékeny társadalmi csoportokat, óvni a munkahelyeket és képviselni az Európai Unióban a magyar érdekeket. A nyugdíjak értékállóságának megőrzése, a családtámogatási eszközök további szélesítése és a pedagógusbérek rendezése is ennek a küzdelemnek a része - mutatott rá.

Az uniós megállapodást követően lehetővé válik a pedagógusbérek emelése, így egy régóta húzódó égető probléma megoldása lehet, amiben társadalmi konszenzus van - mondta az elemző. A magyar érdekek képviselete szempontjából pedig lényeges eszköz lesz a héten elindított nemzeti konzultáció, aminek sikere megtámogathatja a kormánynak az uniós szankciókkal szemben megfogalmazott véleményét és pozícióját - érvelt Nagy Ervin.

A Magyar Hírlap felvetésére, miszerint a kormány és az ellenzék együtt tud-e működni a válság ideje alatt, egyelőre – a koronavírus-járvány kezeléséhez hasonlóan – nemleges a válasz - vélekedett az elemző. Ameddig a baloldal külföldi üzleti és politikai csoportok érdekeit szolgálja ki, addig nehezen képzelhető el valamiféle együttgondolkodás, vagy közös erőfeszítés - jegyezte meg.

