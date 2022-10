A Lánchíd budai hídfőjének kőoroszlánjai

Visszakerülnek helyükre a Lánchíd budai hídfőjét díszítő oroszlánszobrok kedden. A fővárosi hidat várhatóan december közepén ismét használhatják az autósok.

2022. október 18. 17:40

Helyére emelik a felújítás alatt álló Lánchíd megújult, több szoborelemből álló első kőoroszlánját a híd budai oldalán 2022. október 18-án. A fővárosi hidat várhatóan december közepén ismét használhatják az autósok. MTI/Máthé Zoltán

Visszakerülnek helyükre a Lánchíd budai hídfőjét díszítő oroszlánszobrok kedden. A fővárosi hidat várhatóan december közepén ismét használhatják az autósok.

Puskár Anett, a híd felújítását kivitelező A-Híd Zrt. kommunikációs vezetője elmondta, hogy már nyár közepére - kevesebb mint egy évvel az építési munkálatok megkezdése után - megújult a híd teljes pályaszerkezete, a szigetelés és az azt védő aszfaltréteg is a helyén van.



Hozzátette: az, hogy a kőoroszlánok is a helyükre kerültek, azt mutatja, nem lesznek már olyan, nagyobb volumenű munkák, amelyek a restaurált szobrokat veszélyeztetnék.



A kommunikációs igazgató közölte, a vállalt határidőre, december közepére vissza fogják tudni engedni a gépjárműforgalmat a hídra.



Decemberben a felújítás még nem ér véget, az nagyjából jövő nyár végére, őszre fog befejeződni - mondta, céldátumként Budapest születésnapját, november 17-ét megjelölve.



Puskár Anett ismertette, az oroszlánokat három mészkőtömbből faragták ki, a felújításhoz ezeket először szétfűrészelték, és így emelték le őket a hídfőről, most ugyanígy, három darabban kerültek vissza a helyükre.



A kőszobrok egy évig tartó restaurálásáról azt mondta, végrehajtottak rajtuk "egy teljes szépészeti kezelést", a restaurátorok eltávolították a szennyeződéseket, visszaépítették rájuk a hiányzó részeket; "megkapták a dentálhigiénés kezelést", hogy újra látszódjon, van nyelvük, és visszaépítették az elkopott fogaikat is.



A kommunikációs igazgató elmondta, a restaurátorok a helyszínen is tovább dolgoznak a kőoroszlánokon, a három részt újra összeragasztják, majd "felépítik" az oroszlánok bőrét, végül patinázzák őket, vagyis addig mélyítik a színüket, amíg eltüntetik a friss illesztés nyomait, végül védőbevonatot is kapnak.



A Lánchíd felújítása 2021 tavaszán kezdődött. A híd felújítása bruttó 26,75 milliárd forintba kerül. A beruházást hatmilliárd forinttal támogatja a kormány, ha az időben elkészül.



A sajtó a hídfő északi oroszlánjának visszahelyezésén volt jelen, a déli oldali szobrot a nap folyamán később emelik a helyére.

MTI