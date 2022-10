A helyi értékek megőrzése

Délvidéken az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör és a szegedi Jobb Szegedért Egyesület szervezésében, a közelmúltban Szent Mihály ünnepének estéjén Hungarikum ünnep címmel tartottak konferenciát.

Az adai házigazdák nevében Varga Lívia, az anyaországi egyesület részéről Buzogány Mária köszöntötte az előadókat és a hallgatóságot a tanácskozáson, amelyen nemzetünk kincseiről, mégpedig a helyi értékek és a hungarikumok megőrzésének fontosságáról tartottak előadásokat a magyarországi és a vajdasági szakemberek.

Balogh László, a magyarországi Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, a Csongrád-Csanád Megyei Értéktár Bizottság tagja a hungarikumokról mint a magyar nemzet értékeiről beszélt. Kiemelte, a konferencia célja, hogy összevessék a vajdasági és az anyaországi tapasztalatokat, és tanuljanak egymástól. Dr. Forró Lajos történész, egyetemi docens és a Délvidéki Kutatóközpont alelnöke a Magyarkanizsa község területén összegyűjtött helyi értékeket ismertette. Erről egy kötet is megjelent Kanizsa kincsei – Magyarkanizsa község értéktára címen. A könyvben épületek, személyek, rendezvények, foglalkozások, természeti jelenség kaptak helyet. Megemlítette a martonosi Emlékházat is, ahol tárlatot alakítottak ki a magyarkanizsai község egész területéről származó helyi értékekből. Kormányos Katona Gyöngyi, a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára, kulturális mediátor A hungarikumok, nemzeti és helyi értékek szerepe az oktatásban és a lokális identitástudat erősítésében címmel tartott előadást. Elmondta, hogy a zentai Petőfi iskolában már négy éve foglalkoznak műhelymunka keretében hungarikumokkal és a helyi települési értékekkel. Főleg az utóbbira fókuszálnak a tanulókkal, akik különböző vetélkedőkön mutatkoznak be a munkáikkal, illetve javaslatokat tesznek a települési értéktárba. Felkutatják az épített, szellemi és kulturális örökségeket Zenta községben és vidékünkön. Kiemelte, hogy a zentai gyerekek munkája a Vajdasági Magyar Értéktárban megtalálható a Diákértékőrök címszó alatt. Resócki Rolland adai néprajzkutató a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megbízásából, valamint a Vadvirág HK felkérésére az adai értéktárról és az Ada községi helyi értékekről tartott beszámolót. A községhez tartozó öt település, Ada, Mohol, Völgypart, Valkaisor és Törökfalu értékeit foglalta össze, és ismertette a hallgatósággal.

