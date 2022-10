Hazánk példát mutat a migránsok feltartóztatásában

Magyarország példát mutat az illegális migránsok feltartóztatásában - hangoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Észak-Macedóniába induló 78. magyar rendőri kontingens búcsúztatóján kedden Budapesten.

2022. október 18. 17:47

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az Észak-Macedóniába induló 78. magyar rendőri kontingens búcsúztatásán a Készenléti Rendőrség budapesti központjában 2022. október 18-án. MTI/Bruzák Noémi

Rétvári Bence kijelentette: a határok védelmében törvényesen, de hatékonyan kell eljárni, az illegális migránsokat minél előbb meg kell állítani és vissza kell fordítani. Eközben a Frontex - az Európai Unió (EU) határvédelmi szerve - sok esetben nem segíti ezt a munkát, inkább az illegális migránsok érdekében lép fel, beadványaival éppen a határokat védők ellen kezdeményez eljárásokat. Magyarország eddig 600 milliárd forintot költött az EU határainak védelmére, de ennek csupán 2 százalékát fizette ki az unió, holott úgy lenne igazságos, hogy a költségeket legalább fele-fele arányban viseljék - jegyezte meg az államtitkár.



Az illegális migránsok egyre újabb és újabb módszereket találnak ki, hogy bejuthassanak az EU-ba. Az elmúlt években megszaporodtak az olyan esetek, amikor előbb kísérő nélküli kiskorúak jutnak be az unóba, azután családegyesítésként jönnek utánuk a felnőttek. Egyes európai országokban már több ezer kísérő nélküli kiskorú migránst regisztráltak, akik után tízezrével jönnek a felnőtt hozzátartozók - figyelmeztetett a politikus.



Az adatokat ismertetve azt mondta, az illegális migráció fokozódik: két éve 46 ezren próbáltak illegálisan bejönni Magyarországra, tavaly 122 ezren, idén eddig 214 ezren; a teljes évet tekintve ez a a szám a tavalyi kétszeresét is elérheti.



Nő az embercsempészek agresszivitása - tette hozzá -, felfegyverkezve, nagy csoportokban próbálnak átjutni a határokon. A magyar rendőrök idén eddig 1531 embercsempészt fogtak el, ez jóval több a tavalyinál vagy akár a migráció szempontjából legsúlyosabb, 2015-ös évinél. A magyarországi börtönökben fogva tartottak 10 százaléka embercsempész, de a déli határnál, Szegeden például ez az arány a 20 százalékot is eléri. Mindez 3 milliárd forintos többletköltséget okoz a magyar államnak - mondta Rétvári Bence.



Álláspontja szerint a növekvő migrációs nyomásra egyes uniós tagállamok olyan reakciókat adnak, amelyek gyengítik az EU alappilléreit. Megemlítette, hogy néhány ország határai egy részét bizonyos időre lezárta, így tett például Ausztria, Dánia, Svédország. "Ha nem védjük meg a külső határokat", a belső határok zárulnak le újra - mondta az államtitkár, hangsúlyozva: amikor Magyarország az EU külső határait védi, egyúttal a szabad belső átjárhatóságot is óvja.

A migráció a nyitott belső határok gazdasági előnyeit fenyegeti - figyelmeztetett az államtitkár.



Felmérésekre hivatkozva Rétvári Bence azt mondta: Magyarországon az emberek sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat, mint más európai országokban, és ez a határvédelemben részt vevő magyar rendőrök munkájának eredménye is.



A Készenléti Rendőrség Kerepesi úti létesítményében tartott búcsúztatón az államtitkár köszönetet mondott az egy hónapos szolgálatra Észak-Macedóniába induló 78. magyar rendőri kontingens tagjainak a vállalt bátor és áldozatos munkáért.

