Úrágya – a tokaji aszú rejtett kincslelőhelye

A tokaji aszú mestereként ismert Szepsy István, az ő hegyaljai csúcsborászatát szerte a világon elismerik. A napokban Itáliában kapott kiemelkedő kitüntető címet. A mádi Szepsy Pincészet lett Európa legjobb borászata.

2022. október 18. 20:01

A Szepsy Pincészet Úrágya dűlője Mád határában 2022. október 18-án. Két nappal korábban Firenzében a II. Golden Vines Awards díjátadón id. Szepsy Istvánt választották a Golden Vines Hall of Fame legújabb tagjává és a Szepsy Pincészet lett Európa legjobb borászata. MTI/Szigetváry Zsolt

A rendszerváltoztatás után a hazai borászat lendült fejlődésnek a legnagyobb ütemben. Szepsy István a csúcsminőséget célozta meg – és érte el. A Hegyalján megalkotott aszúi újra fölemelték rangját a magyar bornak. Hatputtonyosai az elit szférának is a felső élén fénylettek, és fénylenek ma is. A mester most Itáliában, Firenzében foglalta el helyét a Hírességek Csarnokában.

Szepsy István, borászok mádi otthonuban 2022. október 18-án.

Ifjabb Szepsy István borász a család mádi pincészetében.

MTI; Gondola