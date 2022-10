EU-csúcs: jó esély a magyar érdekek érvényesítésére

Jó esélyt lát a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére a brüsszeli EU-csúcson Orbán Viktor miniszterelnök, aki erről a Facebookon közzétett videóban beszélt.

Perceken belül kezdetét veszi az európai uniós tagállamok miniszterelnökeinek csúcstalálkozója itt, Brüsszelben. A legfontosabb kérdés továbbra is, hogyan tudunk harcolni az égbe ugrott energiaárakkal szemben - mondta a kormányfő.



Orbán Viktor hangsúlyozta: a bizottság hónapokat késlekedett az erre vonatkozó javaslatok bemutatásával. Most előrukkolt eggyel, amelynek azonban van néhány eleme, amely szöges ellentétben áll Magyarország nemzeti érdekeivel.



"Nem érdekünk, hogy közös, kötelező energiabeszerzést írjanak elő és az sem érdekünk, hogy közös európai ársapkát alkalmazzanak, mert ebben az esetben a Magyarországra érkező gázszállítások alapjául szolgáló szerződések érvényüket vesztenék és Magyarország energiaellátás nélkül maradna. Ez ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel, de vannak mások is, akik úgy gondolkodnak, mint mi, ezért jó esélyt látok arra, hogy ma este érvényesíteni tudjuk a magyar nemzeti érdekeket" - jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben.

Az energiaügyek a középpontban

Megkezdődött csütörtök délután az uniós tagországok vezetőinek kétnaposra tervezett csúcstalálkozója, középpontjában Oroszország Ukrajna elleni háborújának helyzete, valamint az energiaügyek, gazdasági kérdések és az Európai Unió külkapcsolatainak áttekintése szerepel.

Az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozóján mindenek előtt meg fogja vitatni az Oroszország Ukrajna ellen indított háborújával kapcsolatos legutóbbi fejleményeket, beleértve annak következményeit is Ukrajnában és máshol. Az uniós tagállamok vezetői továbbá áttekintik az Ukrajnának eddig nyújtottot és a jövőben nyújtható további uniós támogatás lehetőségeit is.



Az EU-tagországok állam- és kormányfői értékelni fogják az energiaárakkal és az ellátás biztonságával kapcsolatos helyzetet, beleértve az eddig hozott és a lehetséges piacoptimalizálási intézkedéseket, valamint az energiakereslet csökkentése terén elért eredményeket.



Az Oroszország Ukrajna elleni háborúja okozta jelenlegi energiaválságra figyelemmel az Európai Tanács megbeszélést fog tartani a gazdasági helyzetről.

Megvitatja az Európai Bizottság javaslatát, mely szerint az energiaellátás szavatolásának eszközei között a közös gázbeszerzés, árkorlátozási mechanizmusok bevezetése a TTF gáztőzsdén, az infrastruktúra átlátható használatára és a tagállamok közötti szolidaritásra vonatkozó új intézkedések elfogadása, valamint a gázkereslet csökkentésére irányuló erőfeszítések folytatása szerepel.



Az Európai Tanács végezetül foglalkozni fog az EU és Ázsia közötti kapcsolatokkal. Ennek keretében stratégiai megbeszélést fog tartani Kínáról. Az uniós vezetők egyúttal előkészítik majd a december 14-re tervezett EU és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) közötti csúcstalálkozót is.

