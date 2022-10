Minden adott a méltóságteljes megemlékezéshez

Minden körülmény biztosított az október 23-i nemzeti ünnep megemlékezéseinek méltóságteljes lebonyolításához; az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a központi események Budapesten és Zalaegerszegen lesznek - mondta a közmédiának Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön.

2022. október 20. 16:26

Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs ülése a Miniszterelnökségen 2022. október 20-án. Középen Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára, az operatív törzs vezetője. MTI/Koszticsák Szilárd

Minden körülmény biztosított az október 23-i nemzeti ünnep megemlékezéseinek méltóságteljes lebonyolításához; az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a központi események Budapesten és Zalaegerszegen lesznek - mondta a közmédiának Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön.

Az államtitkár - aki az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője - kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök idén rendhagyó módon Zalaegerszegen, a Mindszenty József életét bemutató Mindszentyneum - Mindszenty József látogatóközpont új épületének átadó ünnepségén szólal fel.



Az ünnepi rendezvényeket ismertetve Kovács Zoltán elmondta, idén is október 22-én kezdődnek a megemlékezések. Szombat délután a szokásoknak megfelelően a műegyetemi emlékműnél kezdődik a megemlékezés, ahonnan a résztvevők együtt vonulnak a műegyetemi ünnepségre. Az egyetemről 16 órakor indul a hagyományos fáklyás menet a Bem térre, ahol 17 órakor kezdődik a megemlékezés.



Vasárnap, október 23-án a hagyományoknak megfelelően reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek a programok a zászlófelvonással.



Az Országházban 10 és 16 óra között idén is meg lehet tekinteni a Szent Koronát.



Orbán Viktor miniszterelnök fél 11-kor tarja ünnepi beszédét a zalaegerszegi Mindszentyneum átadásán.



Szombaton és vasárnap is fényfestéssel díszítik a Külügyminisztérium, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Terror Háza épületét.



Kovács Zoltán kérdésre hozzátette: országosan több mint 400 rendezvényről van tudomása az operatív törzsnek, melyek közül csak néhány lesz politikai demonstráció.



1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.

MTI