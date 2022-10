Harrach Péter 1956 üzenetéről

1956 üzenete szól a fiatalokról, a szabadságról és a nemzet szabadságáról, amelyet kivívni és védeni kell - mondta Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke az 1956-os Műegyetemi emlékműnél tartott koszorúzáson szombaton Budapesten.

2022. október 22. 20:53

Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen a Műegyetemi emlékműnél 2022. október 22-én. MTI/Bruzák Noémi

1956 üzenete szól a fiatalokról, a szabadságról és a nemzet szabadságáról, amelyet kivívni és védeni kell - mondta Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke az 1956-os Műegyetemi emlékműnél tartott koszorúzáson szombaton Budapesten.

"A forradalom bölcsőjénél állunk és fiatal forradalmárokra emlékezünk" - fogalmazott Harrach Péter, rámutatva, hogy a forradalmat mindig fiatalok csinálják, ez látható a magyar történelemben is. Példaként említette többek között II. Rákóczi Ferencet, aki 27 évesen állt a szabadságharc élére, illetve a pesti srácokat, aki többnyire tizenévesek voltak.



Emlékeztetett arra, hogy a napokban búcsúztatták el Wittner Máriát, aki 19 évesen harcolt 1956-ban.



"Mi van a fiatalokban, amikor reménytelennek látszó helyzetekben is a forradalmat választják?" - tette fel a kérdést Harrach Péter. Válaszában úgy fogalmazott: ez a szabadságvágy. A szabadság azonban nemcsak az emberek személyes életében érvényesül, hanem a nemzet életében is. Legnagyobb ellensége pedig a félelem - tette hozzá.



"Rákosi Mátyás országában dermesztő félelem uralkodott; ezt a félelmet rázták le magukról azok a fiatalok akik derűsen és bátran indultak el a forradalom útjára" - jelentette ki a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke.

Arra is kitért, hogy "az utóbbi 500 évben nagyrészt birodalmak uralma alatt éltünk": a török, az osztrák, a német és az orosz birodalom alatt. "Néhány évtizede önállóak vagyunk, azonban vannak birodalomépítők, akik nem így gondolják. 56 öröksége arra is kötelez minket, hogy ezt a harcot is megvívjuk és újra kimondjuk: éljen a szabadság!" - fogalmazott Harrach Péter.

Az ünnepségen beszédet mondott Szili Ákos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója is, aki kiemelte: 1956 megmutatta, hogy a magát megszervezni képes fiatal közösség, az önmaga és társai igazáért kiállni képes egyetemista akadályokat nem ismerve, olykor nemzetformáló erővel tud fellépni a világ jobbítása érdekében.

MTI