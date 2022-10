Közösségeink erősítése segít a béke őrzésében

Nemzetiségi, vallási és civil közösségeink megerősítésével, valamint a nemzet egységének megőrzésével tehetünk azért, hogy távol tartsuk magunktól a háborút és a diktatúrát - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a helyi sváb nemzetiség ifjúsági és közösségi házának szombati átadó ünnepségén, Újhartyánban.

2022. október 22. 21:08

Soltész Miklóst, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát (k) köszöntik a sváb nemzetiségi ifjúsági és közösségi ház ünnepélyes átadásán Újhartyánban 2022. október 22-én. A Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre a kormány 18 millió forintos támogatásával közösségi teret hozott létre a település legrégebbi német nemzetiségi épületében, a Kőrösi-házban. MTI/Lakatos Péter

Soltész Miklós kiemelte: egy nappal az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója előtt fontos kimondanunk, hogy "soha többé ne térjen vissza ez az időszak". A fiatalok már nem ismerik, de az idősebbek még tudják, milyen volt kuláklistára kerülni, kitelepítést, málenkij robotra elhurcoltatást elszenvedni.



A ma élők feladata és felelőssége mindezt elutasítani, távol tartani és közösségeinken keresztül megerősíteni magunkat - húzta alá, jelezve: ezt tette a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre is, amikor a kormány 18 millió forintos támogatásával közösségi teret teremtett magának, illetve az itt élőknek a település legrégebbi német nemzetiségi épületében: a Kőrösi-házban.



Köszöntőjében az államtitkár elmondta: a szervezet saját forrásaiból és a kormányzati segítségből eddig az ingatlan megvásárlására és a felújítás első ütemének megvalósítására futotta, a folytatáshoz pedig továbbra is számíthatnak a kabinet együttműködésére.



Szólt arról is, hogy a nemzetiségeket szolgáló pályázati lehetőségek közül a 450 millió forintos civil és a 500 millió forintos kulturális keret már elérhető, míg a nemzetiségi táborokra fordítható 350 milliós forrásra jövő héttől lehet benyújtani a támogatási igényeket.



