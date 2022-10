Galaktikus utazást tesz a három magyar csillaggyermek

Benedek Elek gyűjtésében ránk maradt egy olyan mesevariáns is, amelyben a három aranyhajú gyermeket világra hozó napba öltözött asszony nem más, mint Szűz Mária keresztlánya. Őseink öröksége így egyáltalán nem békétlenkedő, hanem megtartó erő számunkra: s egyszersmind folyamatosan tanítja is nekünk a magyar megmaradás tántoríthatatlan akaratát – írja Toót-Holló Tamás.

2022. október 23. 09:18

Toót-Holló Tamás író, szerkesztő – aranyhajuharmasok.hu

Toót-Holló Tamás az aranyhajú gyermekek történetében felismeri és meggyőzően azonosítja az ősi kultúrák világkorszakokról szóló érckori példázatait: a királyi udvarban megszülető naphéroszok kopókölykökre cserélésének nemzeti sorstragédiájában pedig a magyar csillagvallási örökség elvesztésének transzgenerációs traumáját fedezi fel – szól az ismertetés az Aranyhajú hármasok című új kötetről. A mű alkotóját, Toó-Holló Tamást kérdezte a Gondola.

– Mester, az Ön kötetéből készült színdarab identitáspolitikai vállalkozás: annak a művészi víziónak a tanúságtétele, hogy az aranyhajú gyermekek meséjében rejtve rejtező egyetemes ősmítosz a legerősebben a magyarság szellemi vonzáskörében talált és talál otthonra. Hogyan erősít meg ez bennünket a XXI. században?

– Részint az is igaz, hogy az aranyhajú gyermekekről szóló ősi varázsmesénk egy nemzetközi vándormotívummal dolgozik, amelyet az Aarne-Thompson-Uther (ATU) Index az ATU 707-es jelzettel határozott meg, részint, sőt szerintem legnagyobb részben viszont az is igaz, hogy ez a történet nagyon a miénk, magyaroké. Egyáltalán nem zárom ki annak lehetőségét, hogy ez a történet mindenhová éppen innen, a Kárpát-medencéből jutott el a nagyvilágba. Tekintve azt, hogy számunkra, magyarok számára egészen az Árpád-korig visszanyúlú metatörténelmi olvasatokkal szolgál, s ezeken a keresztül a magyar megmaradás titkaira tanít meg minket. Úgy, olyan szimbólumrendszert használva, amely elsősorban a magyar nyelv sugallatos jelentéseivel gazdagítva válik csak igazán teljes értékűvé. Hogy mást ne mondjak, az az udvari ármány, amelynek során a Fény gyermekeit, a magyar naphéroszokat éppen kopókölykökre cserélik a trón körüli belviszályokat mozgató ármányosok, egyedül magyar nyelven, a magyar észjárást követve válik leplezetlenül egy bizonyos fajta pogányvád érzékeltetésévé, s helyez minket az új, Magyarországot meghódító keresztény vallás, illetve az Ősök örökségekeként őrzött táltoshit ütközőzónájába, a korai Árpád-korban még kétségkívül jelen lévő vallásközi feszültségek kontextusába. Itt bocsátom azonban rögtön előre: hogy ez a történet – épp a magyar népi vallásosság eredendően szinkretikus szelleme miatt – a konfliktus kibomlása során lassan egy leplezetlen istenbéke-ajánlatot is hordozni kezd. Így annak érzékeltetésére is képes, hogy az új, keresztény hit terjedésére csak később ráeszmélő magyar vidék ősi rendje – immár a krisztusi szeretet ismeretében – hogyan emeli be az aranyhajú gyermekek mellé idővel megbocsátó kedvességgel a keresztény vallás ikonikus alakjait: magát Jézust, Száz Máriát és Szent Pétert is. Ezt a megbékélő szellemiséget mutatja az a tény is, hogy Benedek Elek gyűjtésében ránk maradt egy olyan mesevariáns is, amelyben a három aranyhajú gyermeket világra hozó napba öltözött asszony nem más, mint Szűz Mária keresztlánya. Őseink öröksége így egyáltalán nem békétlenkedő, hanem megtartó erő számunkra: s egyszersmind folyamatosan tanítja is nekünk a magyar megmaradás tántoríthatatlan akaratát. Ezt megint csak a magyar nyelv és a magyar észjárás alapján lehet a mese elemzése alapján végrehajtott mítoszrekonstrukció segítségével jól bebizonyítani. Vegyük észre ugyanis, hogy mennyire sugallatos az a történetfordulata is az aranyhajú gyermekek meséjének, hogy miután megölik őket, a sírjukon arany almafák nőnek ki. S különösen azzal összevetve sugallatos ez a kép, hogy a magyar közgondolkodás az Árpád-házi uralkodókat szokta aranyágacskákkal azonosítani – III. András udvari embere, Ákos-nembeli István nádor nyomán, aki 1301-ben, III. András halálakor fogalmazott úgy, hogy elvesztettük az „utolsó aranyágacskánkat". Nos, a szimbólumok nyelvén az aranyhajú gyermekek története ennek a veszteségnek a traumáját is segít nekünk meghaladni: azt üzenve meg nekünk, hogy azok az aranyágacskák még most is aranyos ággal ágaskodnak körülöttünk. Hogy azok a gyermekek még most is köztünk járnak – s velük együtt az Árpádok kora is velünk él.

Vidnyánszky Attila rendezi a darabot a Nemzeti Színházban, vele Toót-Holló Tamás a tájékoztatón – nemzetiszinhaz.hu

A megölt, de halottaikból más és más alakban rendre visszatérő, s aztán eredeti alakjukban is megtestesülő aranyhajú lányok története így annak a spirituális erőnek az érzékeltetése, amely minden herderi jóslat ellenére is erőnek erejével tölt fel minket. S mindig annak hitével szolgál, hogy meg tudunk maradni, mert meg kell maradnunk a Kárpát-medencében. S ezt nem tehetjük másként, mint eredeti értékeinket megőrizve, a magyar szuverenitást képviselve. Az udvarból elkergetett, szintén halálra ítélt, de aztán „csak” bujdosni kényszerülő aranyhajú fiú folyton változó, de eredeti jogaiba végül szintén visszahelyezkedő élethelyzete pedig a Prohászka Lajos által olyan szépen leírt bujdosó magyar sors példázata. Annak a szintén elementáris erejű megtartó erőnek a munkálkodása, amely a hatalmi központokból működtetett ármányokkal szemben – a magyar megmaradás aranyos szegeleteiben – enged túlélni minden viszontagságot a rejtett erővel rendelkező, sokra hivatott, néha táltos erejű hőseinknek. Ezek a megmaradáspéldázatok most, a XXI. század minden szuverenitást kikezdő, multikulturális offenzívájában jelenthetnek számunkra nagyon sokat. Annak büszke érzékeltetésével, hogy a magyarok nem hajlanak meg a woke erőszakos ideológiájának törtetése előtt, nem akarnak úgy felébredni, ahogy azt az erőszakos újbaloldal diktálná mindenütt a világon. Nem, mi még mindig képesek vagyunk arra, hogy egymás felesleges „ébresztgetése” helyett inkább ősi álmaink álmodói legyünk. Akár mindig megújuló formában is – hiszen, ha úgy vesszük, az Aranyhajú hármasok című zenés színpadi mű, s az azzal együtt megszületett folkopera is egy ilyen megújuló formája valaha volt nagy álmaink megálmodásának.

– Mi lett volna, ha az Árpádok idején a magyar királyi udvarba, ha csak részben is, a kereszténység rendjét elfogadva is, de egy istenbéke-ajánlat formájában visszatér az ősi magyar csillagvallási örökség?

– Én azt gondolom, hogy Szent István csodás örökségéhez, a Szűz Mária oltalmába ajánlott Magyarországhoz a magyarság mindig is töretlenül hű maradt – s ezt éppen Szent István végtelen bölcsessége tette lehetővé, aki azzal, hogy a magyarságot kitüntetett kapcsolatba hozta Szűz Máriával, valójában az ősi magyar vallás Boldogasszony-kultusza előtt is tisztelgett. Ő ráadásul saját, Árpád-házi őseinek öröksége előtt is hitet tett, amint az átvitt értelemben Intelmeinek nyolcadik fejezetéből is kiderül. Ott ugyanis kellő hangsúllyal esik szó arról is, hogy a királyelődök példájának követése a királyi méltóság elengedhetetlen része. Ez passzus lényegét tekintve pedig nem más, mint egy szépséges hitvallás az Árpád-házat alkotó Turul-nemzetség saját, még a kereszténység előtti hagyományai mellett. A «királyelődök után járás» fontosságának hangsúlyozása Szent Istvánnak arról a meggyőződéséről árulkodik, hogy első keresztény királyunkként sem más ő, mint a Turul-nemzetség uralkodója, aki nem a semmiből jött, hanem őrzi és őrizteti azt a szellemi folytonosságot a magyar ősiséggel, amit mi sem adtunk fel azóta. Meggyőződésem szerint ennek a szellemi értékőrzésnek a jele volt egyébként az is, hogy a magyar Árpád-kor királyai őseink táltoshitét ugyan a kereszténységre cserélték és cseréltették fel a mindennapokban, de a táltoshit gyakorlásának visszaszorítása után, nagyjából Könyves Kálmán korától az Árpádok büszkén vállalni kezdték, hogy ők Attila hun fejedelem nemzetségéhez tartoznak. Ezzel együtt királyaink még a sztyeppei nomád kultúránk mitikus előidőiből is visszahozták az udvari közbeszédbe a maguk misztikus totemőseit: Nimród királyunkat, s vele a csodaszarvast űző ikerpárt, Hunort és Magort. Emese álmát, s vele az Álmost nemző turulmadár totemisztikus emlékét. A misztikus totemősök vállalása persze nem ugyanaz, mintha magát a táltoshitet fogadta volna vissza az udvar egyfajta elismert vallásként, amire viszont egy idő után már sem szükség, sem igény nem volt, hiszen a táltoshit gyakorlása felett már az idő is lassan eljárt.

A Nemzeti Színházban tartott tájékoztatón a zeneművészek bemutattak néhány dallamkincset a darabból – nemzetiszinhaz.hu

Ez a darab a maga alternatív történelemszemléletével így inkább csak azt mutatja be, hogy milyen lenne az, ha nem élő és eleven hitként, hanem élő és eleven örökségként kicsit jobban velünk maradt volna őseink táltoshite. Mondjuk úgy, hogy nem rejtve rejtezve, hanem egyszerűen csak rejtőzködve. Nem az új hittel vetélkedve, hanem kulturális motívumként kicsit mégis jobban velünk élve. Erre sok keresztény országban vannak azért jó példák: a nagy európai kultúráknak a kereszténységet megelőző ősi mítoszai, jelesül az északi vagy a déli mítoszok jobban meg tudtak maradni: Zeusz és Dionüszosz, illetve Odin vagy Thor mindenki számára ismert istenalakok. Az aranyhajú hármasok visszahelyezése eredeti, naphéroszi méltóságukba annak felismeréséhez is közelebb vihet tehát minket, hogy a mi látszólag mesehősökként velünk élő naphéroszaink, Fehérlófia, Szépmező Szárnya, Bíró János, Virág Péter, Vízi Péter és Vízi Pál egy valaha volt magyar istenpantheon alakjai. Nem is beszélve Tündér Ilonáról vagy Tündér Erzsébetről, akik Boldogasszony ilyen vagy olyan alakmásai, s ilyenformán a Jankovics Marcell által szépen leírt – Boldogasszony, Kisasszony és Szépasszony alkotta – ősi magyar istennőtriász emlékeinek mesebeli őrei. Szóval, ha a táltos erejű naphéroszainkról és igéző erejű tündéreinkről szóló tudásunk erősebb alapokon nyugodhatna, az mutathatná meg jobban, hogy milyen lenne az, ha jobban velünk élne az ősi magyar csillagvallási örökség. Az Aranyhajú hármasok című darab így nemcsak egyfajta zenés rítusjáték, hanem egyben alapozó, saját szellemi alapjainkat megerősítő tudástár is. Egy nyitatlanul nyíló aranykapu, amelyen keresztül közelebb juthatnunk önmagunkhoz, saját magyarságunkhoz.

– Az új könyv kolofonjában az okostelefonokkal leolvasható QR-kódokon keresztül az Aranyhajú hármasok című művészeti alkotás számtalan kommunikációs csatornája nyílik meg: meghallgathatóvá téve a dráma dalszövegei alapján készült folkopera teljes zene anyagát, látni engedve az egyik dal alapján leforgatott videoklipet, valamint a mítoszrekonstrukció szellemi vonzáskörét taglaló videoblog-sorozat összes szakértői beszélgetését. E könyv mennyiben nyit meg egy új Gutenberg-galaxist?

– Inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a sok-sok digitális innováció olyan virtuális tereket nyit meg számunkra az interneten keresztül, amelyeken keresztül a Neumann-galaxis népe visszakirándulhat a Gutenberg-galaxis népéhez.

A Nemzeti Színház és az Aranyhajú Hármasok Produkció könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatója, ahol Toót-Holló Tamás Aranyhajú hármasok című kötetét mutatták be 2022. október 5-én. Aranyhajú hármasok címmel színházi előadás is készül a Nemzetiben, a darabhoz készült zenemű egy crossover folkopera. Toót-Holló Tamás könyve ősi magyar naphéroszainkról, az aranyhajú gyermekekről szól. MTI/Kovács Anikó

A keresőmotorokkal megnyitott böngészőablakok helyett visszatérhet egy bűvös erejű mozdulatsorhoz – a könyvek lapozgatásához. De ez a sok innovatív ötlet – ezek sorában is legelsősorban az aranyhajuharmasok.hu weboldal létrehozása és folyamatos gazdagítása – egy olyan tartalomfejlesztés, amely azokról sem akar lemondani, akik már inkább a digitális világban érzik magukat otthon. És itt természetesen a fiatalokra célzok a leginkább. Nélkülük ugyanis nincs magyar megmaradás. Ha tehát ők a magukénak tudják érezni ezt a produkciót, akkor velük együtt nagyon komoly szellemi erőt tudhatunk a magunkénak. A Balatoni Monika vezette kutatócsoport egyik nemrég ismertté vált tanulmánya szerint a konzervatív eszmék iránt van egy igen jelentős érzékenység a fiatalokban, amely azonban azért nem tud markánsan kiteljesedni, mert ezek a fiatalok nem találják meg azokat a kulturális impulzusokat a maguk környezetében, amelyek számukra hitelesen közvetítenék ezeket az értékeket. Vagyis el kell vinni hozzájuk ezeket az üzeneteket a Neumann-galaxisba is. Az aranyhajuharmasok.hu a most felsorolt sok újdonságával épp erre tesz kísérletet. Vagyis minden kulturális csatornán igyekszünk otthon lenni: az Aranyhajú hármasok című folkopera így ma már elérhető a Youtube, a Spotify, az Apple Music, a Yotube Music és az ITunes Store kínálatában is. Egy olyan ősi magyar üdvtörténet, magyar evangélium jó hírével igyekszünk ugyanis szolgálni, amelyet évszázadokon át a szájhagyomány, az oral history őrzött meg számunkra. Aztán átemelkedett a Gutenberg-galaxisba, most pedig már a Neumann-galaxisban is otthon van. De egy ilyen galaktikus utazás végtére is nagyon jól illik egy magyar csillagvallási örökséghez. A három magyar csillaggyermek csodás történetéhez.

Molnár Pál

