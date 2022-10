KDNP: a magyarok odaadása a szabadságért nem újkeletű

A magyarok odaadása a szabadságért, a szuverenitásért nem újkeletű, ahogyan történelmüket végigkísérte az ezért való küzdelem, úgy jelent ez meg 1956 októberében is - közölte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője október 23-a alkalmából vasárnap az MTI-vel.

2022. október 23. 09:31

2022. október 22-én. MTI/Kovács Tamás

Simicskó István közleményében úgy fogalmazott: ezt a harcot azóta is megvívjuk, "igaz, mindig más irányból jönnek a magyar érdekekkel ellentétes elvárások, beavatkozások".



A XX. század közepén a szovjet tankok és a magyar kommunisták ellenében kellett összefogni, ma pedig "a ránk erőltetett brüsszeli szankciókkal akarják fenyegetni a magyar családokat, a magyarság jövőjét" - írta.



Hozzátette: ahogyan megannyiszor az elmúlt ezer esztendőben, úgy "most sem hagyhatjuk, hogy mások mondják meg, mi történjen hazánkkal!"



Simicskó István azt írta, 1956 hőseinek, akik bátorságból és szabadságszeretetből jelesre vizsgáztak a nagyvilág előtt, példaként kell előttünk állniuk.



Hangsúlyozta: "békeszerető nép vagyunk, így most is mindent meg kell tennünk, hogy mielőbb megkezdődjenek az orosz-ukrán béketárgyalások, majd pedig beköszöntsön a béke", amely alapja a fejlődő Európának.



Ha nincs béke, akkor nincs szabadság. Ha nincs szabadság, akkor nincs jövő - tette hozzá a KDNP frakcióvezetője



"Óvjuk meg hazánkat az idegen érdekektől és óvjuk meg Európánkat a háborútól és az elhibázott gazdaságpolitikától" - sürgette közleményében a KDNP frakcióvezetője.

MTI