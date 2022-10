A pesti ifjak vérüket, életüket adták a szabadságért

Hatvanhat évvel ezelőtt a pesti ifjak vérüket, életüket adták a szabadságért - emlékeztetett Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a Gloria Victis középiskolai történelmi vetélkedő vasárnapi díjátadóján Budapesten, a Parlamentben.

2022. október 23. 18:25

A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium győztes csapatának tagjai, Burkus Barnabás, Lászlóffy Luca Hanna és Rácz Bendegúz Levente, valamint felkészítő tanáruk, Csősz Róbert átveszik az első díjat Latorcai Jánostól, az Országgyűlés KDNP-s alelnökétől (b) és Csáky Csongortól, a Rákóczi Szövetség elnökétől az Aranybulla 800 - Gloria Victis tanulmányi verseny eredményhirdetésén az Országházban az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján, 2022. október 23-án. MTI/Kovács Tamás

Hőseink a szabadság addig soha meg nem élt dicsőséges 13 napját hozták el hazánknak, majd november 4-e után halálukkal, áldozatukkal szentesítették és tették azt el nem feledhetővé, és végül legyőzve is diadalmaskodtak, győzedelmeskedtek - hangsúlyozta az Országgyűlés alelnöke.



"Gloria Victis, azaz dicsőség a legyőzötteknek, akik nélkül számunkra nem adatott volna meg, hogy szabadon éljünk" - hangoztatta.



Latorcai János kiemelte, a kommunisták évtizedeken keresztül el akarták törölni a történtek emlékét: a forradalmat ellenforradalomnak nevezték, a hősöket hazaárulóknak, köztörvényes bűnözőknek tekintették.



Közölte, nagy veszélyt jelentenek azok a politikusok és magukat szakértőknek vallók, akik a történelem oktatására fordított idő csökkentésére, szélsőséges esetekben annak teljes eltörlésére, vagy a történelem átírására törekednek. A történelem a gondolatok és eszmék csatája is, ezek végül egy-egy nemzet önérzetében, identitásában sűrűsödnek össze - magyarázta.



Beszélt a Rákóczi-szabadságharcról is, amely ugyan elbukott, de szellemét és emlékezetét - mondta - már nem volt lehetőség kitiltani a magyarság szívéből.



"Benne láthatjuk a nemzeti önbizalom, a nemzeti áldozatkészség és cselekvőerő, valamint az építő nemzeti akarat megtestesülését, ami nélkül nem lehet jövőnk a Kárpát-medencében" - hangoztatta, hozzátéve: ezek az erők voltak azok, amelyek 1956. október 23-án magyarok tízezreit vitték az utcára.



"Ma rájuk: áldozatukra és cselekvésükre emlékezünk" - emelte ki.



Az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta: a Rákóczi Szövetség történelmi versenye ráirányította a figyelmet elődeink áldozatvállalására, a haza iránti elkötelezettségükre, felelősségvállalásukra, valamint a magyar történelem mélyebb összefüggéseire. Az idei téma a 800 éves Aranybulla és a magyar rendi alkotmány volt.

Latorcai János beszélt arról is, hogy az Aranybulla és kora tanulmányozásakor fontos megérteni, egykor mi vezette az embereket, de még fontosabb, hogy "felismerjük azt a történelmi sorszerűséget, ami hazánk sorsát formálta az elmúlt évezredekben". Azt kérte, tanuljunk a saját történelmünkből.

Közölte, Magyarország szabadságért és önrendelkezésért vívott harca nem ért véget, ma is hasonló kihívásokkal nézünk szembe, ezért újra és újra meg kell védeni a szabadságot. 1956-os hőseink bátorsága és szabadságszeretete minderre például szolgálhat nekünk - mutatott rá.

Csáky Csongor, a versenyt szervező Rákóczi Szövetség elnöke azt mondta, hogy Kárpátaljáról is érkeztek diákok az idei megmérettetésre, amelynek az Országház adott otthont. A verseny első három helyezett csapata a felkészítő tanárokkal együtt pár napos római utazásban részesül - tette hozzá.

A Gloria Victis középiskolai történelmi vetélkedőn 60 iskola 180 diákja szállt versenybe. Az első helyezett a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata lett, Csősz Róbert tanár vezetésével, a második helyen a miskolci Hermann Ottó Gimnázium csapata végezett Hornyák Péter tanár vezetésével.

Harmadik helyezést ért el a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium egy másik csapata, amelyet szintén Csősz Róbert készített fel.

Az ünnepségen több különdíjat is kiosztottak. A területfejlesztési miniszter nevében a különdíjat Rácz Zsófia miniszteri biztos adta át. A döntőbe jutott tíz csapat a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkársága részéről kapott különdíjat, de a Múltkor történelmi magazin is kiosztott különdíjakat.

A verseny első három helyezettje megkapta a Magyarország Barátai Alapítvány Aranybulláról szóló új kötetét is.

