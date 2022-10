A magyar összetartozást is ünnepeljük

Október 23-án a magyar összetartozást is ünnepeljük, azt, hogy éljünk magyarként bárhol a világban, az 1956-osok bátorsága és hazaszeretete összeköt minket - jelentette ki az igazságügyi miniszter a New Jersey-beli magyarok ünnepi megemlékezésén Passaic városában vasárnap.

2022. október 24. 08:34

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója tiszteletére ismét magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést 2022. október 23-án. Immár harmadszor kapott magyar nemzeti színű világítást a vízesés kanadai és egyesült államokbeli oldala az ünnep idejére. MTI/Kralovanszky Balázs

Varga Judit a Szent István Magyar Katolikus Templom szentmiséje után tartott ünnepségen hangsúlyozta, hogy akik elmenekültek és szétszéledtek a nagyvilágban, azok számára a templomok voltak a mentsvárak, ahol közösséggé tudtak kovácsolódni. Az erős közösségek korunk viharaiban is erős támaszai maradnak a nemzetnek - fogalmazott a miniszter. Emlékeztetett, hogy Passaic városának Szent István Római Katolikus Magyar Plébániája több száz magyart fogadott a forradalom után.



Varga Judit beszédében arra is kitért, hogy a magyarokat a szabadságvágy mellett leginkább a békére való törekvés határozza meg, mert a keresztény szabadság eszméjének legfontosabb pillére a béke. "Ez a magyar törekvés pedig talán soha nem volt annyira értékes, mint napjainkban" - mutatott rá.



Kijelentette, hogy a Magyarország szomszédságában zajló fegyveres konfliktus miatt - a történelmi tapasztalatok alapján is - a magyarok azok, akik legőszintébben mondhatják ki: békét akarnak. A magyaroknak most mindenkinél higgadtabban és erélyesebben kell kitartaniuk álláspontjuk mellett, nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világban.



Ki kell mondanunk: azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat követelünk - fogalmazott az igazságügyi miniszter. Az Ukrajnával való szolidaritás keresztény kötelességünk, ahogy a békére való törekvésük is - tette hozzá, és hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor a leghatározottabban ítéli el az orosz agressziót minden fórumon.



A miniszter az ünnepség után Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövettel és Pásztor István New York-i magyar főkonzullal megkoszorúzta az 1987-ban felavatott 1956-os magyar szabadságharcos emlékművet Passaic város emlékparkjában.



Az ünnep előestéjén, New Yorkban a magyar főkonzulátuson rendezett eseményen Varga Judit többi között megemlékezett a közelmúltban elhunyt Wittner Máriáról, a szabadságharcosról és a megtorlás áldozatáról. Kijelentette, hogy Wittner Mária élete és a rendszerváltozás utáni szerepvállalása igazolta, törekedni kell arra, hogy 56' szellemisége a mindennapok része maradjon.



A főkonzulátus dísztermében az 1956-os forradalomról szóló fotókiállítás látható, és megtekinthető egy 1957. októberi meghívó, amelyen egy évvel a forradalom után a New Yorkban élő magyarokat várták megemlékezésre.



Az 1956-os forradalom után az országból elmenekülők közül legtöbben, több mint 35 ezren az Egyesült Államokban telepedtek le.

