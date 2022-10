Egyre közelebb az uniós megállapodás

Az uniós csúcson Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerült érvényesíteni a nemzeti érdeket, a gázárral kapcsolatos szankció Magyarországot nem érinti – mondta a magyarhirlap.hu-nak Deák Dániel politológus. Úgy vélte, a kormányfő október 23-i ünnepi beszéde egyértelmű üzenet volt a háborúpárti politikai erők számára.

2022. október 24. 14:49

A múlt heti uniós csúcson ismét sikerült Orbán Viktornak érvényesíteni a magyar nemzeti érdekeket, ha lesz is bármikor gázszankció, az Magyarországra nem vonatkozik sosem – jelentette ki lapunknak Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az elmúlt hét politikai történéseit értékelve.

Hangsúlyozta: így a kormány teljesítette a háború kitörésekor tett ígéretét, egyetlen olyan energiaszankciót sem szavazott meg, ami Magyarországra vonatkozna. Ugyanakkor mivel más uniós tagállamok vezettek be energiaszankciókat, ezeknek a negatív piaci hatásai nálunk is érezhetőek, így alakult ki a szankciós infláció – tette hozzá a politológus. Ezért Deák szerint az igazi siker az lenne, ha uniós szinten is sikerülne változást elérni. Ehhez kellene egy uniós nagyhatalom támogatása, ami az új olasz jobboldali kormány lehetne, amelyik múlt szombaton állt fel – jegyezte meg.

Deák Dániel ugyanakkor úgy fogalmazott, a kormány nem vár erre, hanem a jegybankkal összehangoltan elkezdett dolgozni a szankciós infláció letörésén, emellett különböző gazdaságmentő programokat is indított. A kis- és középvállalkozások mellett a nagyvállalatok is komoly támogatásokat kapnak annak érdekében, hogy átvészeljék ezeket a nehéz időket – mutatott rá az elemző. Így meg lehet őrizni a munkahelyeket, fenn lehet tartani a gazdasági növekedést jövőre is – vélekedett. Hasonló stratégia ez, mint amit a járvány időszakában láttunk, amelynek köszönhetően a járvány elmúltával azonnal helyreállt a magyar gazdaság, hiszen megmaradtak a cégek, megmaradtak a munkahelyek.

Az október 23-i ünnepi beszédében Orbán Viktor egyik legerősebb gondolata az orosz–ukrán háborúra asszociált és a békepárti álláspontjának lényegét mutatta be. Mint fogalmazott: „Ha elpusztul az ország, hiába harcoltunk a szabadságért. Ha csak üszkös romok maradnak, akkor nem nyertünk semmit. Ha emberek millióinak kell elhagyniuk az országot, akkor a következő nemzedéknek nem marad szülőföldje. Nincs hová futnunk, mert Magyarországot sehol máshol nem találhatjuk meg, ezt kell megtartani, ezt kell megvédeni, itt kell boldogulni!” Ez egyértelmű üzenet volt a beszédben a háborúpárti politikai erőknek – mondta Deák.

Rátérve az ellenzékre, kiemelte, hogy a baloldal ezúttal a pedagógusok politikai hergelésétől várt politikai hasznot, ugyanakkor a mostani demonstrációjukon kevesebben jelentek meg, mint az októberin. Mindez nem véletlen, hiszen a tanárok többsége is látja, miről szól ez az egész, nem csábítja el őket Dobrev Klára invitálása – fejtette ki a politológus. A béremelés természetesen nem várhat magára, a kormány által bejelentett fizetésemelést a lehető leghamarabb meg kell adni a tanároknak – érvelt Deák. Ehhez elengedhetetlen az uniós megállapodás, ami a jelek szerint már egyre közelebb van. A várakozások szerint november közepére minden szükséges módosítást végrehajt a magyar kormány, ezt követően pedig alá lehet írni a megállapodást.

