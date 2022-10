A háború műtrágyahiányt, majd élelmiszerhiányt okoz

Vejkey Imre (KDNP) az Országgyűlésben napirend előtt kiemelte: Európát ma gazdasági mélyrepülés, demográfiai katasztrófa és élelmiszerválság fenyegeti, lesújtóak a háború következményei. A háború és az ellátási láncok körüli káosz az egekbe lökte az élelmiszerárakat és az egyik legfontosabb kérdés, amely foglalkoztat mindenkit, hogy lesz-e globális éhínség.

2022. október 25. 12:31

Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. október 25-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Az egészségügy helyzetéről, az élelmiszeripar nehézségeiről és a szegénység visszaszorításáról is szó volt az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

Kitért rá: amíg a magas olajárak a szállítási költségeket növelik, addig az elszabadult árú földgáz a műtrágyagyártás költségét növeli, sőt már az előállítását is veszélyezteti. Ez pedig azzal jár, hogy műtrágyából már most hiány van - tette hozzá.



Kifejtette: az orosz-ukrán háború miatt műtrágyahiány keletkezett az egész világon és a műtrágya árának drasztikus emelkedése még nehezebb helyzetbe hozza az élelmiszer-exportőr országokat. Ha nem lesz megoldás erre a problémára, akkor "a megfizethetőség válsága jövőre az élelmiszerhiány válságává válik" - fogalmazott a képviselő.



Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára közölte: az elmúlt időben a mezőgazdaság és az élelmiszeripar több súlyos kihívással szembesült Európában, és a helyzetet nehezíti a háború, valamint az elhibázott szankciók és az idei évi aszály. A gazdasági szankciókat Magyarország mindig fenntartásokkal kezelte és nem fogad el olyan intézkedéseket, amelyek az országot hátrányosan érintenék - jelentette ki.



Közölte: évtizedek óta nem látott problémák vannak az élelmiszerellátásban, de kiemelkedő eredménynek számít, hogy Magyarországon a lakosság ellátása biztosított, ami az idei, rendkívüli évben is így van.



Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány minden eszközzel igyekszik segíteni az ágazatot, a gazdákat.

Komáromi Zoltán (DK) arról beszélt, hogy nem jók a kilátások az egészségügyben, a magyarok egyre nehezebben jutnak ellátáshoz a közfinanszírozott intézményekben, mert egyre hosszabbak a várólisták és egyre nagyobbak a humánerőforrás-krízisből eredő ellátási zavarok.



Elmondta: elterjedt, hogy a kormány elfogadta azt az előterjesztést, amelynek értelmében államosítani fogják a még önkormányzati működtetésű szakrendelőket is. Ha valóban elfogadta ezt a kormány, akkor ismét "életveszélyes" helyzet alakulhat ki az egészségügyben, ami azzal járhat, hogy újabb felmondási, nyugdíjazási hullám jöhet az ágazatban - vélekedett.



Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, korábban sokan aggódtak a járvány miatt és a képviselő akkor azt mondta, hogy emberkísérlet zajlik Magyarországon a vakcinákkal, vitatta, hogy jók az oltóanyagok és embereket beszélt le a keleti vakcinákról.



A baloldali kormány annak idején bezárt egészségügyi intézményeket, kórházakat, továbbá egészségügyi dolgozókat bocsátott el, privatizációt és vizitdíjat akart az egészségügyben - sorolta. Hozzátette: a baloldali kormány nagy összegeket vont el az egészségügytől.



Közölte: valóban van változás az egészségügyben, de ennek célja a lehető legjobb színvonalú ellátás biztosítása mindenhol az országban.

MTI