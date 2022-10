A Kossuth téri sortűz áldozataira emlékeztek

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j), Boross Péter volt miniszterelnök (k) és Sömjéni László Géza, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke megkoszorúzza az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozatainak emlékhelyét a megemlékezésen az V. kerületi Kossuth téren 2022. október 25-én. MTI/Balogh Zoltán

A magyarság örökké hősként emlékezik az 1956. október 25-én a Kossuth téren eldördült sortűz áldozataira és az 1956-os szabadságharc és forradalom minden hősére - jelentette ki a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke a sortűz 66. évfordulóján, a tragikus esemény Kossuth téri emlékhelyén tartott keddi megemlékezésen.

Sömjéni László Géza azt mondta: az Államvédelmi Hatóság és a Partizánszövetség tagjai nem sokkal 11 óra után a kommunista hatalom parancsára lőttek bele abba a békésen ünneplő tömegbe, amely újra át akarta élni október 23. eufórikus felszabadulásélményét. Minderre azt követően került sor, hogy a "legszörnyűbb" kommunista vezetők, Apró Antallal az élen, október 23-án megalakították a Katonai Bizottságot a forradalom letörése érdekében - tette hozzá.



Hangsúlyozta: 1956. október 23., amikor a nemzet levetette magáról az idegen hatalom által ráerőltetett rabigát, ikonikus napja a magyar történelemnek.



A kommunista vezetők mindent gyűlöltek, ami magyar, és az október 25-én eldördült sortűz iránymutatást jelentett a karhatalom számára, mert utána az országban mintegy hatvan helyen lőttek bele a fegyvertelen békés tömegbe.



Sömjéni László Géza úgy vélekedett, hogy 1956 a magyar nemzet megmaradásáért folytatott szabadságharc is volt. Ma is "elképesztő" támadások érik Magyarországot, a magyar nemzetet, a magyar népet, ezért minden órában és minden percben harcolnunk kell a megmaradásunkért - mondta.



"A mai világban, amikor 56 leverőinek az örökösei nap mint nap itt az országban és Brüsszelben szabályszerű hadjáratot folytatnak egy olyan politikai hatalom ellen, ami az ország érdekét szolgálja, akkor nagyon oda kell figyelnünk a jövőre. A politikai örökösei 56 leverőinek, akik a legszörnyűbb szovjetbérencek voltak, ezek most Brüsszel bérenceivé és Amerika bérenceivé váltak" - fogalmazott Sömjéni László Géza.



"Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!" - zárta beszédét a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke.



A megemlékezés végén az ünnepség résztvevői - köztük Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Boross Péter volt miniszterelnök - megkoszorúzták az emlékhelyet.



A megemlékezésen elhangzott, hogy a sortűz áldozatainak pontos száma ma sem ismert, de a legújabb kutatási adatok szerint 88 civil vesztette életét a téren és több mint kétszázan sebesültek meg.

