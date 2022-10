Csütörtöktől Szlovén Filmnapok

2022. október 27-én csütörtökön 20 órakor Szlovénia 2022-es Oscar-nevezettje, a SANREMO vetítésével kezdődik az immár hatodik Szlovén Filmnapok a hagyományoknak megfelelően a budapesti Toldi moziban. A film operatőre, Peter Zeitlinger olyan legendákkal dolgozott együtt, mint Vittorio Storaro, Zsigmond Vilmos és Werner Herzog. A SANREMO forgatókönyvíró-rendezője, a hazájában az egyik legismertebb filmes alkotó, Miroslav Mandić is jelen lesz a budapesti bemutatón. Október 28-án a Sydney-ben Európa! Voices Of Women In Film 2022-djíat nyert, a valahol a Bridget Jones és a Trainspotting között elhelyezkedő SZUKA, ROSSZALLÓ KIFEJEZÉS NŐRE című filmet vetítik, míg október 29-én a San Sebastiánban debütált, a Portorož Szlovén Filmfesztiválon hat díjat nyert fekete humorú egzisztenciális thriller, a LELTÁR pereg majd. Az eseményt a Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetségével együttműködve szervezik.

2022. október 26. 15:40