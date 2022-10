Győr-Moson-Sopron megyébe látogatott az államelnök

Novák Katalin köztársasági elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő években végigjárja Magyarországot, minden megyébe ellátogat.

2022. október 26.

Novák Katalin köztársasági elnök régi könyvet néz Mosonmagyaróváron, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér karán 2022. október 26-án. Mellette Szalka Éva dékán. MTI/Koszticsák Szilárd

A mosonmagyaróváriak meghívására elsőként Győr-Moson-Sopron megyébe látogatott azért, hogy közösen emlékezzen az 56-os sortűz áldozataira az ott élő és dolgozó emberekkel.



A vidékjárás első állomása Győrbe vezetett, ahol Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével találkozott.



Az államfő Facebook-oldalán szerdán közzétett bejegyzés szerint egyetértettek abban, hogy "mielőbb megnyugtató megoldásra van szükség a tanárok anyagi biztonsága érdekében".

Novák Katalin közölte: háromgyermekes édesanyaként és elnökként is az a meggyőződése, hogy "motivált, megbecsült, magas szinten teljesítő pedagógusok kellenek gyerekeink biztos jövőjéhez".



A köztársasági elnök Győr-Moson-Sopron megyében nemcsak a megyeszékhelyre, hanem Lipótra és Mosonmagyaróvárra is ellátogatott. A Szigetközben fekvő Lipóton találkozott a település polgármesterével, Tóth Péterrel, aki egyben a Lipóti Pékség Kft. alapító tulajdonosa.

Novák Katalin köztársasági elnök a lipóti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskolánál 2022. október 26-án. Mellette: Sárai-Szabó Tamás Kelemen perjel, bencés szerzetes (b) és Tóth József Péter, a Lipóti Pékség Kft. és a Lipóti Sütőipari Kft. tulajdonosa, polgármester (j). MTI/Koszticsák Szilárd



Tóth Péter beszámolt Novák Katalinnak arról, hogy hogyan alapította a céget és milyen fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt időszakban, majd az államfő megtekintette az üzemet is, ahol a pékség Nyugat-Dunántúlra szánt termékeit készítik.



A látogatást követően átsétáltak a szigetközi településen a Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskolához. Útközben Novák Katalin helyiekkel is találkozott, az óvodások pedig verssel köszöntötték.



Az iskolánál Sárai-Szabó Tamás Kelemen perjel, bencés szerzetes fogadta, majd az iskola udvarán a szünetben Novák Katalin rövid ideig játszott és beszélgetett a gyermekekkel.



A hetedik osztályos tanulók egy osztályfőnöki óra részeként angol nyelven, kötetlen hangulatban beszélgethettek az államfővel.



Mosonmagyaróváron a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér karát kereste fel Novák Katalin, ahol a mosonmagyaróvári felsőfokú képzés történetét, valamint a mosonmagyaróvári vár közelmúltban befejeződött rekonstrukcióját mutatták be.



Novák Katalin szerdán részt vesz még és koszorút helyez el az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz emlékére szervezett kegyeleti megemlékezésen.



A program záró elemeként a megye egyházi, felsőoktatási, kulturális, egészségügyi, politikai vezetőivel találkozik.



