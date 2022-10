Az emberi élet fontosságát hangsúlyozni kell

Az oktatással, az emberi élet fontosságának hangsúlyozásával érhetünk el eredményeket a családpolitikában - mondta Novák Katalin köztársasági elnök csütörtökön az ITI Katolikus Egyetem hallgatóinak tartott előadásában Ausztriában.

A köztársasági elnök előadásában a hagyományos családi modell fontosságáról, a nagyszülők szerepéről, a gyermekvállalás, a családi élet és a karrier összeegyeztethetőségéről beszélt, az előbbit gyorsvonathoz hasonlítva, amelyre egy idő után már nem lehet felszállni, míg véleménye szerint a szakmai vonatra később is fel lehet kapaszkodni.



A három gyermeket nevelő Novák Katalin szólt arról, hogy Magyarországon a hazai össztermék (GDP) 6,2 százalékát fordítják családtámogatásra, s jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a vágyott gyermekek mind megszülethessenek.



A demográfiai helyzetre hivatkozva kiemelte, hogy 1981 óta folyamatosan csökkent a népesség, a kormány intézkedéseinek eredményeképpen azonban az elmúlt 10 évben a házasságkötések száma megduplázódott, az abortuszok száma felére csökkent, a válásoké szintén jelentősen csökkent.



A köztársasági elnök beszélt a gyermeket vállalók pénzügyi terheiről, a rájuk vonatkozó magyarországi támogatási rendszerről, többek között az otthonteremtési programról, a nagyszülői GYED-ről, a családokat segítő adókedvezményekről, a gyermeket nevelő nők tanulását segítő kezdeményezésekről. A babaváró kölcsönnél a harmadik gyermek megszületése esetén a teljes tartozást elengedik - hangsúlyozta.



A köztársasági elnök felhívta a figyelmet a magyarországi alaptörvényre is, amely védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi - emlékeztetett Novák Katalin.

A magyar államelnök Bécsben

Átjárható, nyitott belső határokra és biztos külső határokra van szükség Európában - hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök Alexander Van der Bellen osztrák elnökkel tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján Bécsben.

Novák Katalin elmondta: az osztrák szövetségi elnökkel tartott megbeszélésen megegyeztek abban, hogy mindketten elkötelezettek a két ország közti stabil kapcsolatban, hogy Európa szívében ez a két ország minél erősebb szövetséges legyen.



Beszéltek többek között az Ukrajnában zajló háborúról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről, az energiafüggetlenség szükségességéről, a bevándorlás és a migráció kérdéséről, a nyugat-balkáni bővítés folytatásának fontosságáról.



Novák Katalin a bevándorlással kapcsolatban kifejtette: különbséget tenne a menekültek, a legális gazdasági bevándorlók és az illegális bevándorlók között.

Kiemelte: a menekültek támogatásában egyértelműen azonos állásponton vannak az osztrák elnökkel, a menekültek támogatása, befogadása humanitárius feladat, a legális gazdasági bevándorlás szuverén nemzeti döntés eredménye lehet, az illegális bevándorlással szemben azonban határozott fellépésre van szükség.



Hozzátette: Magyarország álláspontja, hogy az illegális migráció megállítása érdekében meg kell erősíteni a déli határokat, koncentrálva a szerb és az észak-macedón határra is.



Elmondta, hogy Ukrajnából mintegy 1 millió menekült érkezett Magyarországra, a magyar és az osztrák emberek pedig az első perctől határozottan ott vannak a segítségre szorulók mellett.



Magyarország álláspontja az orosz-ukrán háborúk kapcsán egyértelmű - mondta Novák Katalin, kiemelve: elítéljük az orosz agressziót, elítéljük egy szuverén független ország fegyveres megtámadását, nem ismerjük el az annektált területek Oroszországhoz való tartozását, és támogatjuk Ukrajnát a most folytatott harcban. Ausztria és Magyarország is a mielőbbi béke elérését támogatja - hangsúlyozta.



Alexander van der Bellen felhívta külön a figyelmet arra, azt "Ausztriában talán kevésbé tudjuk, hogy a háborúnak egy ponton igazán különleges jelentősége van Magyarország számára, ez pedig az Ukrajnában élő magyar kisebbség." Álláspontja szerint mindnyájunk számára világos, hogy ez a helyzet Magyarországon aggodalomra ad okot. Ukrajna kisebbségekkel szembeni politikája, hogy óvatosan fogalmazzak, nem mentes minden kritikától - tette hozzá van der Bellen.



Novák Katalin elmondta: Magyarország támogatja a nyugat-balkáni országok integrációját, Európának pedig érdeke a nyugat-balkáni bővítés folytatása.

Fontos, hogy a jól teljesítők pozitív, megerősítő üzeneteket kapjanak az Európai Uniótól - tette hozzá.



Kitért az Ausztriában dolgozó magyarok helyzetére és a magyarországi osztrák befektetésekre is. Elismeréssel szólt a Magyarországon jelen lévő osztrák cégekről, amelyek sok embernek biztosítanak munkát, emellett mintegy 115 ezer magyar dolgozik Ausztriában, hozzájárulva az osztrák gazdaság fejlődéséhez.



Kérdésre válaszolva elmondta: csaknem 9000 magyart érintett az az osztrák döntés, amely csökkentette az Ausztriában nem osztrák állampolgárként dolgozó családok támogatását. A szabályozás visszavonására döntés született, így az érintett családok hozzájuthatnak a jogosan nekik járó családtámogatáshoz - fűzte hozzá.

Osztrák elnök: a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok tovább erősödtek

Magyarország és Ausztria évszázadok óta szoros gazdasági és kulturális kapcsolatok révén kötődik egymáshoz, s gazdasági kapcsolataik tovább erősödtek - hangsúlyozta Alexander Van der Bellen osztrák elnök Novák Katalin köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján csütörtökön Bécsben.

Kiemelte: a két ország évszázadok óta szoros gazdasági, kulturális kapcsolatok révén kötődik egymáshoz, Ausztria Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere és harmadik legfontosabb beruházója.



Van der Bellen azt mondta, hogy a gazdasági kapcsolatok tovább erősödtek, az osztrák export 2022 első félévében az előző év azonos időszakához képest 40 százalékkal nőtt, az import Magyarország felől 18 százalékkal.



Az osztrák cégek Magyarországon 70 ezer munkaerőt foglalkoztatnak, 115 ezer magyar pedig Ausztriában dolgozik, tehát a gazdasági kapcsolatok hosszú évek óta a legszorosabbaknak nevezhetők - fogalmazott, hozzátéve: ez vonatkozik a határon átnyúló együttműködésre Burgenland és a határos magyar régiók között is.



Az osztrák államfő elmondta, hogy a magyar elnökkel beszéltek az Európai Unióban is újra és újra felmerülő kérdésekről, így a jogállamiság kérdéséről is.



Szólt a klímapolitika kérdéséről, valamint az ukrajnai helyzetről is, továbbá a menekültek segítéséről. Mint mondta, Ausztriában 80 ezer ukrán menekültet, elsődlegesen nőket és gyerekeket regisztráltak.



Elmondta, hogy a szankciókkal kapcsolatban világos Ausztria álláspontja, ezt tartják az egyetlen lehetséges válasznak a Vlagyimir Putyin orosz elnök által kiváltott agresszióra.



Reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió tagországai továbbra is összetartanak, és "egy közös európai hangon szólnak".





