Megnyílt a Szépművészeti El Greco-kiállítása

2022. október 27. 15:54

Leticia Ruiz Gómez, a spanyolországi Patrimonio Nacional Királyi Gyűjteményének igazgatója, a kiállítás kurátora (j) beszédet mond az El Greco a Szépművészetiben című kiállítás megnyitóján a Szépművészeti Múzeumban 2022. október 27-én. Magyarországon először nyílt kiállítás El Greco (Domenikosz Theotokopulosz) életművéből, amelyen a 16-17. századi krétai-spanyol festő több mint félszáz alkotásával találkozhat a nagyközönség október 28-tól. MTI/Balogh Zoltán

Magyarországon először nyílt kiállítás El Greco (Domenikosz Theotokopulosz) életművéből csütörtökön a Szépművészeti Múzeumban, ahol a 16-17. századi krétai-spanyol festő több mint félszáz alkotásával találkozhat a nagyközönség péntektől.

A magyar szívhez a Mediterráneum mindig közel állt, legyen szó akár Görögországról, akár Itáliáról, akár Spanyolországról - mondta el a tárlat csütörtöki megnyitóján El Greco életének legjelentősebb helyszíneiről szólva a kulturális és innovációs miniszter.



Csák János felidézte, hogy a mediterrán világ kulturális arculatának kialakításában a hellének igen nagy szerepet vállaltak. El Greco "egy időtlen hellén géniusz", akinek némely képéről szinte lehetetlen megmondani, hogy nem a 20. században született - méltatta a festőt.



Csák János az MTI-nek elmondta, hogy a kiállításra Európából és a tengerentúlról összesen több mint negyven köz-, egyházi és magángyűjteményből érkeztek műalkotások, köszönhetően a magyar állam nagy értékű garanciavállalásának is.



Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója arra emlékeztetett, hogy Magyarországon még soha nem mutatta be kiállítás El Greco munkásságát.

De a tárlat azért is régi adóssága volt a Szépművészetinek, mert itt őrzik Spanyolországon kívül a legnagyobb európai El Greco-gyűjteményt.



Mint kiemelte, nem is akárhogy sikerül eleget tenni ennek az adósságnak: a most megnyílt kiállítás több mint félszáz El Greco-mesterművet vonultat fel, így február közepéig Budapesten látható a legnagyobb válogatás a festő életművéből.



Baán László külön köszönetet mondott a MOL-Új Európa Alapítványnak, amiért vásárlásával lehetővé tette, hogy El Greco Gonzaga Szent Alajos-portréja a múzeumba kerülhessen.



Az 1910-es évek elején az akkori magyar állam és főváros vezetői elszalasztották azt a lehetőséget, hogy Nemes Marcell eladásra felkínált gyűjteménye a Szépművészeti Múzeumot gazdagítsa. Egyfajta jóvátétel, hogy a kollekció egykori, becses darabja, a Szent Alajos-portré visszakerülhetett Magyarországra, és most a kiállításban is látható - emelte ki a főigazgató.



Leticia Ruiz Gómez, a kiállítás kurátora hangsúlyozta: a Szépművészeti Múzeum Spanyolországon kívül az egyik legfontosabb gyűjteménye a spanyol mestereknek, többek között öt El Greco-festményének köszönhetően is.



A kiállítást egy csodálatos Szent Sebestyén-kép nyitja meg, amely nagyszerű metaforája El Greco életének, annak az egyedülálló vándorlásnak, amely Krétáról Velencén és Rómán át Spanyolországba vezetett - szólt a péntektől látható tárlatról.



Mint hozzátette, a kiállítás arra törekszik, hogy bemutassa ennek a felfoghatatlan gazdagságú mesternek az életművét, néha zavarbaejtő, de mindig egyedi stílusának fejlődését. Ennek érdekében a tárlat hét kronologikus-tematikus egységben beszéli el ezt a változatos festői életutat.



A spanyol szakember köszönetet mondott a számos kölcsönző gyűjteménynek, különösen a madridi Museo del Pradónak, amiért ilyen magas színvonalú anyagot sikerült összegyűjteni erre a kiállításra.



Ugyanígy a Szépművészeti is mindig nagylelkűen támogatja kölcsönzésekkel külföldi partnermúzeumait; legnépszerűbb darabja talán éppen El Greco Budapesten őrzött Bűnbánó Magdolnája, amely természetesen a kiállításban is kiemelt helyet kapott - fűzte hozzá.



A kurátor is emlékeztetett arra, hogy a tárlat anyaga nem sokkal a nyitás előtt új képpel gyarapodott, Gonzaga Szent Alajos portréjának megvásárlásával. A kiállítás így tiszteleg az El Greco újrafelfedezéséhez nagyban hozzájáruló, 20. század eleji magyar műgyűjtő, Nemes Marcell előtt is - mondta el Leticia Ruiz Gómez.



A Szépművészeti Múzeumban péntektől 2023. február 19-ig látható tárlat célja, hogy széles körű áttekintést adjon az európai művészettörténetének egyik legkiemelkedőbb mestere, El Greco életművéről, bemutatva a festő teljes formai komplexitását és nagy ívű stílusfejlődését. Az összesen mintegy hetven művet felsorakoztató kiállításon a látogatók több mint félszáz alkotást láthatnak a spanyol-krétai mestertől, de olyan kortársak munkáival is találkozhatnak, mint Jacopo Tintoretto vagy Veronese.

MTI