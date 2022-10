Kövér László fogadta az algériai nemzetgyűlés elnökét

Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Országházban fogadta csütörtökön Ibrahim Boughalit, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság népi nemzetgyűlésének elnökét, akivel a két ország parlamentjei közötti együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírt.

2022. október 27. 18:06

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j) és Ibrahim Boughali, az algériai népi nemzetgyűlés elnöke (b) kicserélik a dokumentumokat a parlamentközi együttműködési megállapodás aláírásán az Országházban 2022. október 27-én. MTI/Illyés Tibor

Kövér László a találkozó után a sajtó képviselőinek nyilatkozva kiemelte: Magyarország és Algéria kapcsolata a régmúltra tekint vissza, immár hatvan éve, hogy a két ország felvette egymással a diplomáciai kapcsolatot. Mint fogalmazott, a két ország régóta baráti érzelmekkel viseltetik egymás iránt, és ez a látogatás fontos lépés annak érdekében, hogy ehhez a barátsághoz méltó színvonalra emeljék a két ország közötti kapcsolatokat.

Az Országgyűlés elnöke beszámolt arról, hogy az oktatási kormányzat száz ösztöndíjat biztosít algériai diákok magyarországi tanulmányaira.

Kövér László úgy vélte, bár Magyarország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai évről évre bővülnek Algériával, ezek még mindig messze elmaradnak attól a szinttől, ami elvárható lenne.

Kifejtette: jövő év első felében esedékes a magyar-algériai gazdasági vegyes bizottság újabb ülése, amelyen reményei szerint sikerül megtalálni azokat a területeket, amelyeken lehetséges a kapcsolatok további fejlesztése.

Kövér László szavai szerint vannak olyan nemzetközi ügyek is, akár a háborús konfliktussal összefüggésben vagy akár a békés együttműködés lehetőségeinek a keresésével kapcsolatosan, amelyekben érdemes minél gyakrabban egyeztetni a két ország álláspontját. Ezért is üdvözölte a két ország parlamentjei közötti együttműködési megállapodás aláírását.

Ibrahim Boughali is felidézte, hogy a két ország kapcsolata régmúltra tekint vissza, amit az a támogatás alapozott meg, melyet Magyarország nyújtott Algériának, amikor függetlenségéért harcolt. Ilyen volt az Algéria hangja rádióadás, melyet Magyarországról sugároztak, az orvosi és humanitárius segély, valamint a szakemberek, akik nagy szerepet vállaltak az ország újjáépítésében - sorolta.

"Algéria nem az az ország, amelyik elfelejti a barát országok segítségét és támogatását" - hangsúlyozta.

Mint mondta, csütörtöki találkozói során bebizonyosodott, hogy a két ország azonos álláspontot képvisel számos nemzetközi üggyel kapcsolatban. Ezekben jó lenne, ha közösen tudnának fellépni a nemzetközi fórumokon - tette hozzá.

A nemzetgyűlési elnök beszámolt arról, hogy Kövér Lászlóval tartott találkozója során ismertette az Új Algéria nevű gazdasági programot, amely új gazdasági pályára helyezi az országot.

A program célja, hogy diverzifikálja a gazdaságot és profitorientálttá tegye - mutatott rá, hozzátéve, hogy ennek jegyében született meg az a törvény, amely számos előnyt kínál a külföldi befektetőknek. A törvény legalapvetőbb pillére az, hogy nem tesz különbséget az algériai és a külföldi befektetők között, mindazokat a kedvezményeket és koncessziókat, amelyeket egy helyi befektető megkapna, a külföldiek is megkapják az országban - hangsúlyozta, kiemelve, hogy várják a magyar befektetőket is.

Ibrahim Boughali köszönetet mondott azokért a tanulmányi ösztöndíjakért, amelyeket évente biztosít az algériai hallgatók számára Magyarország. Emellett elismerését fejezte ki a magyar kormánynak azokért a szuverén és független döntésekért, amelyeket a különböző kérdésekben meghozott.

