Az egyházról szóló szinódus munkadokumentuma

2022. október 27. 18:36

Bemutatták a Vatikánban az egyházról szóló püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűlése kontinentális szakaszának munkadokumentumát - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) sajtószolgálata csütörtökön az MTI-vel.

A munkaanyagot 112 püspöki konferencia, 15 keleti egyház, a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet társaságainak, a laikus mozgalmaknak, valamint a Római Kúria 17 dikasztériumának visszajelzései alapján állították össze a püspöki szinódus munkatársai - olvasható a közleményben.



A Ferenc pápa által 2021. október 10-én útjára indított szinodális folyamat ezzel fontos állomásához érkezett: az egyházmegyei szakaszok lezárása után elkészült az a munkaanyag, amely a laikus hívek, a püspökök, papok, szerzetesek közös tapasztalatát tükrözi, és a jelenkor kihívásaival, problémáival foglalkozik - írták.



A Szentszék képviselői többször hangsúlyozták, hogy a dokumentum munkaanyag, amely "az eddig megtett közös út gyümölcse", és amelyet most ismét az egyház valamennyi tagja elé szeretnének tárni, hogy a válaszukat megismerve zárhassák le 2023 tavaszán a szinódusi folyamat kontinentális szakaszát.



Ferenc pápa 2022. október 16-án jelentette be, hogy egy évvel meghosszabbítja a folyamatot, így a püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűlését két szakaszban, 2023 és 2024 októberében tartják, Rómában.



Aláhúzták, hogy a szöveg nem az egyházi tanítóhivatal dokumentuma, és nem is egy szociológiai felmérés eredménye; nem útmutatások, célok és célkitűzések kizárólagos megfogalmazása vagy egy teológiai vízió gyümölcse, bár az egyház küldetésének szolgálatára irányul.



Kitértek arra is: a szöveg nemcsak az európai egyházak tapasztalatát tükrözi, hanem a világ valamennyi részéről érkezett összefoglalók szintézise. A dokumentum utal a Magyar Katolikus Egyház tapasztalatára is, amely az individualizmusra és a fogyasztói társadalomra mint az igehirdetés útjában álló kritikus kulturális tényezőkre mutat rá.



A dokumentum hangsúlyozza, "az egyház minden intézménye arra hivatott, hogy feltegye saját magának a kérdést, hogyan integrálhatja a szinodalitás iránti törekvést funkcióinak és küldetésének gyakorlásába".



Rámutat arra is, hogy a szinódus ugyan esemény, a szinodalitás viszont lét- és gondolkodásmód, vagyis egy folyamat, amely nem ér véget 2024-ben: "mindenki meghívást kap arra, hogy részt vegyen ezen az úton, senki sincs kizárva" - idézték a közleményben a munkadokumentumot.



A teljes dokumentum a szinódus honlapján (www.synod.va) a világnyelvek egy részén már elérhető, a magyar fordítás készül - tették hozzá.



A szinódust, amelynek témája "Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és küldetés", Ferenc pápa október 10-én a Szent Péter-bazilikában nyitotta meg.



A szinódusi folyamat három részből áll: a már befejeződött nemzeti szakaszból, a most kezdődő kontinentális szakaszból, majd a folyamatot lezáró tizenhatodik rendes püspöki szinódusból.



A szinódus, a szünodosz szó eredetileg közös (szün) úton levést (hodosz) jelent, és a kereszténység ősi eljárása. A keresztények változó gyakorisággal mindig összegyűltek, hogy a helyzetüket felmérve közösen hozzanak döntéseket.



A püspöki szinódus a világ különböző vidékeiről kiválasztott püspökök gyűlése, amely a pápa által meghatározott időben tart összejöveteleket a pápa és a püspökök közötti kapcsolat ápolására, valamint, hogy a püspökök tanácsaikkal segítsék a pápát különböző témákban.



A püspöki szinódus intézményét VI. Pál pápa hozta létre, 1965 óta tizenöt alkalommal gyűlt össze rendes formában, három esetben volt rendkívüli tanácskozás, és tizenegyszer rendeztek meg egy-egy földrésszel vagy térséggel foglalkozó szinódust.

