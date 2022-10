Nemzetbiztonsági vizsgálat a guruló dollárokról

Nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, ha Márki-Zay Péter mozgalmát külföldről finanszírozták a választási kampány idején, ezért ezzel az üggyel az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának is foglalkoznia kell - mondta Halász János, a bizottság fideszes alelnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Utoljára frissítve: 2022. október 30. 10:20

2022. október 30. 09:58

Illusztráció: MTI/Soós Lajos

Magyarországon, de más államokban is, a törvények szigorúan tiltják külföldi szervezetek beavatkozását, például anyagi támogatás formájában, a demokratikus választásokba. Ezzel szemben az volt olvasható, hogy Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje nemhogy bevallotta, hanem inkább dicsekedett azzal, hogy ők támogatást kaptak - idézte fel Halász János.



Ha így volt, és ezt a pénzt a választási kampányra használták, akkor ez törvénytelen - hangsúlyozta.



Emlékeztetett, Márki-Zay Péter már korábban is utalgatott arra, hogy a kampánya mögött esetleg amerikai források lehetnek.



"Kiruccant Amerikába, videókban számolt be róla, hogy ott ő nyíltan pénzt gyűjt a kampányához, meg a politikai építkezéséhez. Aztán 2022. március közepén is beszélt, a kampány kellős közepén, arról, hogy ő szövetséget kötött az Action for Democracy nevű szervezettel" - szólt az előzményekről a bizottság alelnöke.



Halász János kiemelte, az év elején létrehozott Action for Democracy "csupa Soros-emberből áll, és kimondottan a magyar választások befolyásolása volt a célja".



"Még a szervezet vezetője is beszélt róla, hogy a magyar választások inspirálták ennek a szervezetnek a megalapítását. Egy olyan ember ennek a vezetője, Korányi Dávid, aki Bajnai Gordonnak főtanácsadója volt, kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára" - jegyezte meg.



Hozzáfűzte, a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje azt mondta, hogy "pénzt kaptak, dollárt kaptak, gurultak hozzájuk a dollárok". Először csak néhány százmillióról beszélt, de aztán kiderült, hogy az majdnem kétmilliárd forint. Ha ezt a pénzt a kampányra költötték, az teljesen törvénytelen - közölte.



"Ha ellenőrizetlenül, tisztázatlan helyekről pénz kerül egy ország választási kampányába külföldről, az abban az országban nemzetbiztonsági kockázatnak minősül" - hangsúlyozta a bizottság alelnöke, hozzátéve: külföldről nem határozhatják meg, hogy a magyar választók hogyan döntsenek, mert ez a nemzeti szuverenitásba való beavatkozás.



Halász János elmondása szerint a baloldal hatalomra kerülése esetén a kampányukat támogató szervezetek "benyújtották volna a számlát".



A politikus szerint ráadásul a baloldal választási kampányával több probléma is van.



Egyrészt az adatvédelmi hatóság vizsgálja azt, hogy az ellenzék kampányában milyen adatokat használtak fel, amikor sok-sok embert "zaklattak" sms-kampánnyal, olyan, akár jobboldali választókat is, akik nem voltak az ő támogatóik.



Halász János utalt arra is, hogy az ellenzéki szövetség kampányában közreműködő DatAdat és a Demokratikus Koalíció között személyi összefonódások figyelhetők meg, a céggel kapcsolatban ráadásul adóelkerülés ügyében folyik vizsgálat.



Ha pedig a baloldali pártok Márki-Zay Péter mozgalmán keresztül külföldi finanszírozást kaptak, az súlyosan veszélyezteti az ország nemzeti szuverenitását, ezért kell ezzel az ügyel foglalkoznia a nemzetbiztonsági bizottságnak is - mondta Halász János.



Beavatkoztak volna a magyar választásokba!

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága egyhangúlag döntött arról, hogy a titkosszolgálat elkezdje vizsgálni a baloldal kampányfinanszírozási botrányát. Biztonságpolitikai szakértők szerint a háttérben egy évek óta működő struktúra húzódik meg, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig közölte, hogy durva beavatkozási kísérlet történt a magyar választásokba – írja a Magyar Nemzet.

– Mélységi információgyűjtés indulhat arról, hogy felderítsék azt, milyen szándékkal jött létre és kik finanszírozták a struktúrát – nyilatkozta lapunknak Horváth József arról, hogy megkezdődött a titkosszolgálati vizsgálat a baloldal külföldi kampányfinanszírozásának ügyében. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója hozzátette: a kampánypénzek mögött egy évek óta fennálló, felépített struktúrát láthatunk. Mint mondta, az ügy mélységi feltárása után lehet a jog eszközével élni.

Meghatározott eszközökkel a nyilvánosságra nem tartozó vizsgálat indulhat. Ennek egy részét később a nyilvánosság is megismerheti – jegyezte meg Horváth József. Továbbá kiemelte, hogy a titkosszolgálati vizsgálat során többek között a külföldi partnerszolgálatoktól is kérhetnek információkat.

Egy olyan másodszándék, ami egy ország érdekével szemben állhat, a legnagyobb bűnök egyike – rögzítette a botrányról szólva a Magyar Nemzetnek Földi László egykori hírszerző tiszt, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója. A Védett Társadalom Alapítvány elnöke kiemelte: Magyarország a nemzeti érdekből indul ki, akik pedig a magyar ellenzéket támogatják, ezt a logikát tagadják.

Ismert: az elmúlt hetekben – Márki-Zay Péter elszólásának köszönhetően – derült ki, hogy kétmilliárd forint körüli összegből gazdálkodott az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) a választási kampányban, és még nyáron is több száz millió forint érkezett Amerikából a mozgalom számlájára.

A támogatások az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól érkeztek.

Kiderült az is, hogy a dollárokból nemcsak Márki-Zay mozgalmához jutott, hanem ahhoz a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdathoz is.

Amely illegálisan, lopott adatokkal dolgozhatott a választási eredmény befolyásolásán.

A Magyar Nemzet által korábban közzétett videóinterjúban Márki-Zay már azt magyarázta, hogy rájuk nem vonatkoznak a pártfinanszírozás szabályai, mivel az MMM nem párt, és soha nem „viselkedett” pártként.

Ezután Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szeptemberben, a kormánypártok kihelyezett frakcióülése során jelentette be, hogy kezdeményezni fogják, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága tekintse át a baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának ügyét. Most a frakcióvezető, aki a nemzetbiztonsági bizottság tagja, a Facebook-oldalán közölte: példátlan és jogellenes, hogy a baloldal több milliárd forint kampánytámogatást kapott külföldről.

Ez durva beavatkozási kísérlet a magyar választásokba.

Részletes értékelő-elemző munkát igényel.

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága a legutóbbi ülésén egyhangú szavazással rendelte el a baloldali pártok amerikai kampányfinanszírozásával kapcsolatos titkosszolgálati vizsgálatát. Ez a munka elkezdődött – hangsúlyozta a frakcióvezető. Eközben Sas Zoltán, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke a Telexnek azt mondta: a bizottság nem folytat vizsgálatot, hanem tájékoztatást kap az ügyben az illetékes hatóságoktól.

