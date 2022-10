Irtózatosan kemény 11 és fél év van a sikerben

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója eddigi legnagyobb sikerének nevezte, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata csoportját megnyerve a nyolcaddöntőbe jutott az Európa-ligában.

2022. október 28. 22:52

A Ferencváros játékosai ünnepelnek a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 5. fordulójában játszott Ferencváros - AS Monaco mérkőzés után a Groupama Arénában 2022. október 27-én. Ferencváros - AS Monaco 1-1. MTI/Koszticsák Szilárd

"Ezt még emésztgetni kell. A sorsolás pillanatától tudtuk, hogy borzalmasan nehéz lesz. Azt senki nem gondolta, hogy ilyen helyzetet teremtünk" - mondta az M1 aktuális csatornán pénteken a sportvezető arra utalva, hogy a jövő csütörtöki utolsó forduló eredményeitől függetlenül a zöld-fehérek már megnyerték a csoportjukat.

Orosz azt emelte ki, hogy a csapat évről évre fejlődik, most már nem "új fiúk", mert sorozatban ez a negyedik csoportkörös szereplése az együttesnek. Szerinte ez erős mentális tartással vértezte fel a játékosokat, akik nem ijednek meg senkitől, ahogy fogalmazott, ha a Monacóval kell játszani, akkor a Monacóval játszanak.



"Elsődleges feladatunk, hogy most a bajnokság megnyerésére koncentráljunk, mert ilyen sikerekhez meg kell nyerni az OTP Bank Ligát" - jelentette ki Orosz Pál, aki egyúttal az egész magyar futball sikerének nevezte a Ferencváros szereplését.



Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző érdemei kapcsán arról beszélt, hogy bár szigorú ember hírében áll, és tud is az lenni, az orosz szakember tisztában van azzal, hogy nem mindig ez vezet eredményre.



Orosz a nyolcaddöntőbe jutás pozitív hozadékaként említette a játékosok értékének növekedését, mert ez egyben a klub értékének emelkedését is jelenti.

Megjegyezte, a márciusi nyolcaddöntőre nincs kívánsága, bárkit is kap az FTC a február 24-i sorsoláson, meg kell találni, hogy miként lehet túljutni rajta.



"Ez az eddigi legnagyobb sikerem, amióta az FTC vezérigazgatója vagyok, de ebben irtózatosan kemény 11 és fél évünk van benne" - összegzett Orosz Pál.



A Ferencváros csütörtökön 1-1-es döntetlent játszott a francia bajnokság bronzérmesével, az AS Monacóval, amivel bebiztosította első helyét és a 16 közé jutását a második számú európai kupasorozatban, így tét nélküli lesz számára a Trabzonspor vendégeként sorra kerülő utolsó fordulós mérkőzése. Az Európa-liga fináléját május 31-én a Puskás Arénában rendezik.



