A mi pénzünket a háború elnyújtására költi Brüsszel

A világuralom, világkormány megvalósítása még soha senkinek sem sikerült és most sem fog sikerülni senkinek sem. Az emberiség egy csoportjának kizárólagos hatalomgyakorlása a világ felett ellentétes az egészséges emberi természettel. Persze mindig voltak, vannak és lesznek, akik próbálkoztak és ma is kacérkodnak a világuralommal – vallja dr. Somogyi János.

2022. október 29. 11:38

„Ha megvan a megállapodás decemberig, akkor ez egy végleges megállapodás lesz vagy utána még jönnek utókövetések? „Biztos vagyok benne, hogy jönnek utókövetések." Navracsics Tibor miniszterrel készült interjúból idéztünk. Az Európai Bizottság nem utalja át azokat a pénzforrásokat, amelyek hazánknak az EU-ba való belépésünk feltételeként 2004 óta járnak. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, az európai testület tipikusan úgy viselkedik, mint egy alvilági zsaroló. A nekünk járó pénzt nem utalja át, hanem alantas feltételeket szab. Majd amikor ezeket teljesítettük, újabb, még alantasabb feltételekkel lép elő. Ez ellen a köztörvényes magatartás ellen mit lehet tenni?

– Mindenekelőtt, már sokadszorra, szögezzük le, hogy az Európai Unió intézményei (Parlament, Bizottság, Bíróság) nem önálló entitásúak, hanem a Globalista Imperialista Birodalom (USA) európai kirendeltsége, helytartósága, lerakata. Direkt része egy világuralmi törekvésnek, világkormány létrehozásának. Az EU esetében, az Európai Egyesült Államok megalakításának. A globalisták (benne az EU-val) a világuralom, világkormány céljának elérése alá rendelnek minden politikai, gazdasági, pénzügyi, katonai, diplomáciai tevékenységet. Ennek során nem tűrnek el semmilyen ellenvéleményt, sőt még a kétkedés is megtorolják. Mindenkinek egyszerre kell lépnie, aki rétest akar kapni estére. A globalista imperialista birodalom hatalmas befolyással, erőforrással, katonai erővel rendelkezik. De nem mindenható! Nem legyőzhetetlen! A mocskos mancsára, amivel rá akar tenyerelni a világra, rá lehet ütni, úgy, hogy elmenjen a kedve a világuralomtól. A világuralom, világkormány megvalósítása még soha senkinek sem sikerült és most sem fog sikerülni senkinek sem. Az emberiség egy csoportjának kizárólagos hatalomgyakorlása a világ felett ellentétes az egészséges emberi természettel. Persze mindig voltak, vannak és lesznek, akik próbálkoztak és ma is kacérkodnak a világuralommal. Manapság mit tehetünk ennek sikere ellen? Nagyon sokat. Az európai nemzetállamok polgárainak össze kell fogniuk, szövetségre kell lépniük a globalista célok megvalósításával szemben. Hogyan? Az egyes országokban demokratikus, szabad választások útján kormányzati hatalomra kell jutnia azoknak a politikai erőknek, amelyek hazájuk szuverenitása, függetlensége, népük szabadsága iránt elkötelezettek. Most éppen az olaszok mutattak erre követendő példát, de a svédek is és máshol is vannak biztató jelek. Ha ez gyakorlattá válik Európában, ezen országok szövetsége, összefogása már menni fog, mint a karikacsapás. A világ más térségeiben (Ázsia, Afrika, Ausztrália, Dél Amerika) nincs ilyen probléma. Ott a Nyugat globalistái jelentősen visszaszorulóban vannak. Az Európán kívüli térségekben a globalisták nem olyan nagy fiúk, például még egy Irakkal, egy Afganisztánnal, egy Szíriával sem boldogultak. Akkor hogy is sikerülhetne maguk alá gyűrniük Kínát, Oroszországot, Indiát, Brazíliát és a világ többi országát!

– 2004-ben a belépésünkkor mi átengedtük a piacainkat, úgynevezett „privatizációval" fillérekért eladtuk – elkótyavetyélte a Horn-Kuncze garnitúra – a stratégiai közvagyont. A szerződésben foglalt támogatásokért cserében mi teljesítettük vállalásainkat, az EU azonban megtagadja a viszontteljesítést. Ez a magartás miért emlékeztet minket egy rablóbanda viselkedésére?

– Az Európai Unió (helyesebben a Globalista Birodalom európai kirendeltsége) úgy viselkedik, ahogyan az imperialisták szoktak. A céljai elérése érdekében kíméletlenül eltipor minden ellentmondást, ellenvéleményt, ellenállást, zsákmányol minden erőforrást. Ezt nevezhetjük rablásnak is, hiszen ugyanúgy nélkülözi a jogszerűséget, mint a rablás, ami viszont bűncselekmény.

– A magyarellenes EU-magatartást idehaza belső hungarogób rasszisták segítik, nyíltan rombolni akarják hazánkat, Ha ugyanezt románok Romániában tennék, borzalmas következményekkel nézhetnének szembe. Mit tanulhatunk a román nemzetstratégiai gondolkodásból?

– Romániát semmiképpen nem tekinthetjük követendő, pozitív példának. (Éppen most váltották le a honvédelmi miniszterüket, amiért béketárgyalást szorgalmazott az ukrajnai háború befejezésére.) Románia hatalmas helyzeti előnye Magyarországgal szemben, hogy náluk van az USA talán legjelentősebb, atomfegyver-arzenállal is felszerelt katonai támaszpontja a térségben. Ebből eredően sok mindent elnéznek a román politikai elitnek, ideértve a kisebbségi politikájának kíméletlen érvényesítését is. Nem véletlen, hogy az erdélyi magyarság autonómia törekvései semmilyen támogatást nem kapnak sem Amerikától, sem az Európai Uniótól. Visszatérve egy gondolat erejéig Magyarország és az Európai Unió viszonyára. A nemzeti kormányunk vezette Magyarország az EU-tól semmilyen jóra, egyetlen euró centre sem számíthat. A Magyarországot jogszerűen megillető milliárdokat soha nem fogjuk megkapni. Sőt, már meg is van ennek a pénznek a helye. Megy az egész az ukrajnai háborúra.

Molnár Pál

gondola