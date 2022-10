Ötgólos magyar győzelem a románok ellen

A két csapat száz mérkőzést számláló egymás elleni történetében 34 román győzelem és kilenc döntetlen mellett ez volt az 57. magyar siker.

2022. október 29. 20:49

Debreczeni-Klivinyi Kinga (j) és a román Ana Maria Tanasie a Magyarország - Románia női kézilabda felkészülési mérkőzésen a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban 2022. október 29-én. A magyar válogatott 33-28-ra győzött. MTI/Bodnár Boglárka

A jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott 33-28-ra legyőzte Romániát a Tatabányán rendezett szombati edzőmérkőzésen.

Eredmény:

Magyarország-Románia 33-28 (15-17)

----------------------------------

lövések/gólok: 56/33, illetve 52/28

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 2/2

kiállítások: 6, illetve 2 perc

Magyarország:

------------

Janurik - Győri-Lukács 2, Klujber 9, Bordás 1, Hornyák 1, Vámos 1, Márton 5, cserék: Kácsor 5, Albek 2, Schatzl 1, Kuczora 3, Töpfner, Debreczeni-Klivinyi 1, Pásztor 2, Tóth E., Szemerey

A magyar csapat minden játékosa egészséges, de taktikai okok miatt Szikora Melinda, Faluvégi Dorottya, Planéta Szimonetta, Füzi-Tóvizi Petra és Korsós Dorina ezúttal kimaradt a keretből. A századik magyar-román találkozó apropóján a vendégek a kezdés előtt egy aranyszínű emlékplakettet ajándékoztak a házigazdáknak.



A 17. percben alakult ki először kétgólos különbség a csapatok között, ekkor a Janurik Kinga védéseire alapozó magyarok vezettek 7-5-re. Bár a gólhelyzetek megvoltak, a szeptember végén, illetve október elején játszott Szlovénia elleni felkészülési meccsekhez hasonlóan ezúttal is sok volt a lövőhiba, így Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány 9-11-nél időt kért, majd a cserék közül minden mezőnyjátékosnak lehetőséget adott. Ettől új lendületet kapott a válogatott, és kiegyenlített (12-12), a szünetben azonban megint a némileg pontosabban célzó vendégeknél volt az előny (15-17).



Sorozatban három találattal kezdte a második félidőt a magyar együttes, amelynek hálóját ekkor már Szemerey Zsófia védte, szintén hatékonyan. Ebben az időszakban sokkal gyorsabban, pontosabban kézilabdáztak a házigazdák, a védekezésük is javult. Ennek köszönhetően a 42. percben már 24-21 volt az állás, de leszakítaniuk nem sikerült a románokat. A hajrában ismét elhibázott néhány támadást a hazai csapat, ennek ellenére végül magabiztosan győzött, mivel a védekezése hatékony maradt.



A kapusok közül Janurik Kinga nyolc, Szemerey Zsófia kilenc lövést védett, ez 32, illetve 45 százalékos hatékonyságot jelent. A román mezőnyjátékosok közül Sorina Grozav 11 gólt szerzett, ezzel ő lett a mezőny legeredményesebb tagja.



A két csapat száz mérkőzést számláló egymás elleni történetében 34 román győzelem és kilenc döntetlen mellett ez volt az 57. magyar siker.



"Jól kezdtük az első félidőt, de azután nagyon sok helyzetet hagytunk ki, pedig megbeszéltük, hogy tempós lövéseink ne legyenek. Amikor Cristina Neagu még játszott, 8-8 volt az állás, de szerintem a lecserélése után megnyugodtunk, hogy már nincs ott" - kezdte értékelését a lefújás után Golovin Vlagyimir.



Hozzátette, a védekezésükben nem voltak ütközések, csak tologatták az ellenfél játékosait, akiknek szabad volt a kezük, így góllal tudták befejezni a támadásaikat. Érthetetlennek nevezte, miért kapkodtak a félidő végén, amikor két gólt is kaptak.



"A második felvonás egy kicsit összeszedettebb volt, agresszívabb lett a védekezés, de továbbra is előfordultak érthetetlen labdaeladások és megoldások támadásban. Ha ezt egy ember csinálja, azt mondom, oké, de mindenki elkövetett egyet-egyet, ami nem kevés" - közölte a kapitány.



A magyar együttes hétfőn 17 órától Németországgal játszik edzőmeccset Tatabányán, Golovin Vlagyimir azt követően hirdeti ki 18 fős utazó keretét. Az Európa-bajnokságon - ahol minden mérkőzésre 16 játékos nevezhető - jövő pénteken Svájc, jövő vasárnap Horvátország, november 8-án pedig Norvégia lesz a magyarok ellenfele a ljubljanai csoportban. A középdöntőbe az első három helyezett jut. Ott Dánia, Svédország, Szlovénia és Szerbia közül a három továbbjutóval találkozna a magyar együttes. A magyar szövetség által meghatározott célkitűzés a legjobb nyolc közé kerülés.



MTI