Látványosan halad Tokaj-Hegyalja megújítása, történelmi rangjának és méltóságának visszaszerzése - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter Tokaj felújított városközpontjának átadásán vasárnap.

2022. október 30. 19:32

Tokaj felújított városközpontja az avatás napján, 2022. október 30-án. MTI/Vajda János

Gulyás Gergely hangsúlyozta, egy kultúrtáj sokak szövetségével és közös munkájával válhat vendéglátó vidékké, ehhez egyszerre van szükség turistákat érdeklő és lenyűgöző látványosságokra, jó magyar konyhára, megbízható szálláshelyekre, jó közlekedésre, reklámra és színvonalas fesztiválokra.



Ezekben az adottságokban az elmúlt évek fejlődésének és beruházásainak köszönhetően nagyon sokat sikerült előrébb lépnie Tokajnak - értékelt a miniszter.



Emlékeztetett, a 2014 és 2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusban hetven térségi programtervre összesen 14,3 milliárd forintot fordított a kormány, a következő hétéves ciklusban pedig "feltéve, ha Brüsszelben is úgy gondolják, hogy Magyarországot is megilleti, ami jog szerint megilleti" tizenkét pályázatot már most nyertessé nyilvánítottak.



Emellett van egy olyan térségi program, amelynek célja - folytatta Gulyás Gergely - , hogy Sátoraljaújhelytől Tokajon át Szerencsig teljesen megújuljon a térség és az országban egyedülálló turistalátványosságok legyenek látogathatók.



Az a hárommilliárd forint, ami a tokaj-hegyaljai települések megújítására, ebben pedig egymilliárd forinttal magára a tokaji városközpont felújítására hasznosult, jó helyre került, hiszen ez a projekt "egyszerre visz bennünket a múltba és egyszerre mutatja meg a jövőt, amit a térség bejárhat" - fogalmazott a miniszter.



Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője az ünnepségen a hegyaljai településeket érintő beruházásokról szólva arról beszélt, nemsokára elkészül a 37-es főút négysávosítása Szerencsig, folyamatban van a főút felújítása Sátoraljaújhelyig, befejeződött a tokaji közúti híd felújítása és hamarosan kerékpárral is körül lehet majd tekerni a tokaji Kopasz-hegyet.



A beruházásról szólva Posta György, Tokaj független polgármestere elmondta, a 3,4 milliárd forintos hazai és uniós forrásból megvalósuló projekt keretében a történelmi borvidék világörökségi területein, Sátoraljaújhelyen, Bodrogkeresztúron, Tolcsván, Tarcalon, Mádon, Tállyán és Tokajban hajtottak végre fejlesztéseket.



A Tokajt érintő egymilliárd forint értékű programrész során sétányt alakítottak ki a Bodrog partján és befejeződött a belváros rehabilitációja, amelynek során tizennyolc utcai homlokzat újult meg, illetve megvalósult a Kossuth tér és a Dózsa György út környékének rekonstrukciója - tette hozzá a városvezető.

Átadták a felújított református templomot Tokajban

Átadták a több mint félmilliárd forint kormányzati támogatásból felújított református templomot vasárnap Tokajban.

A hálaadó istentiszteletet követő ünnepségen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében a templom és a helyi gyülekezet történetét felidézve elmondta, a Rákóczi-szabadságharc után hatalmas erőfeszítéseket tettek a reformátusok azért, hogy egy ideiglenes imaházat emeljenek Tokajban, de még az ezt követő egy évszázadban sem reménykedhettek állandó kőtemplomban a gyülekezet hívei.



A türelmi rendeletet követően a tokaji református gyülekezet sokat tett a telek és a tégla megvásárlásához szükséges források megteremtéséért, majd a torony és a kész épület elkészüléséért, álmaikat végül a millennium hozta el, amivel két évszázad reményei teljesedtek be - hangoztatta a miniszter.



Gulyás Gergely hozzátette, a gyülekezet erőfeszítései, valamint bőkezű amerikai és holland támogatók segítsége kellett ahhoz, hogy a szocializmus egyházüldözésének idején és a rendszerváltoztatás gazdasági nehézségei között a templom megmeneküljön az enyészettől.



Rámutatott, az imaház felújításával az ősök műve visszanyerte eredeti szépségét és méltó helyét, de szavai szerint az épület történetét elsősorban nem a falak állapota, hanem az azt benépesítő közösség határozza meg.



"Magyarország újjáépítésének legalább annyira a lelkekben kell történnie, mint a falakban, és nehéz időkben sem adhatjuk fel a célt, hogy fenntartsuk a gyarapodás lehetőségét" - fogalmazott a miniszter, megjegyezve, a kabinet által a felújításhoz biztosított 564 millió forinttal egyszerre történt értékmentés és lehetőség a lelki megújulásra.

Tóth Orsolya lelkipásztor igét hirdet a több mint félmilliárd forint kormányzati támogatásból felújított református templomban tartott hálaadó istentiszteleten 2022. október 30-án. MTI/Vajda János



Azt szeretnénk, hogy az egyházak teljesíthessék Istentől kapott küldetésüket, és korunkban is hozzáadhassák az emberek életéhez mindazon értékeket, amelyekkel egy évezrede építik és fenntartják ezt az országot, szolgálják a magyar nemzetet - jelentette ki Gulyás Gergely.



Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője a helyi gyülekezet erejét méltatva elmondta, a felújítással "csoda történt" a templomban, amihez az kellett, hogy a közösség merjen álmodni, fogalmazza meg a gondolatait és a tettek mezejére lépjen.



A beruházás során elvégezték a korábban leromlott állapotú imaház teljes belső és külső rekonstrukcióját, kijavították csatornákat, a tetőszerkezeteket, napelemeket telepítettek. Megvalósult a templom aljzatburkolása, a beépített berendezési tárgyak rekonstrukciója, a nyílászárók és a teljes világítás cseréje, valamint a megújuló energiát hasznosító berendezések által templomfűtést is kialakítottak.

