Liberális bálványimádás

Ők magukat tekintik istennek és azt követelik, hogy az emberek őket imádják, ne a Jóistent, ne Jézus Krisztust. Mert ők a mindenhatók és így is viselkednek. Ez a mi tragédiánk, de egyben az ő tragédiájuk is – fogalmaz dr. Somogyi János.

2022. november 2. 08:57

A film „kíméletlenül leleplezi a hazug és nevetséges, tudatosan építgetett és minden alap nélküli Árpi bácsi-mítoszt" – olvassuk a sajtóban. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, a liberálisok kigúnyolják az ősi magyar turul- és csodaszarvas-mítoszt, sulykolván, hogy a modern emberekhez méltatlanok a mítoszok. Ugyanakkor ők mai mítoszokat fabrikálnak, ráadásul hazugokat. Mi lehet a cél?

– A bolsevikokban (kommunistákban), a nácikban és a liberálisokban egyformán közös a vallásellenesség, az Isten tagadása. Pontosabban ők magukat tekintik istennek és azt követelik, hogy az emberek őket imádják, ne a Jóistent, ne Jézus Krisztust. Mert ők a mindenhatók és így is viselkednek. Ez a mi tragédiánk, de egyben az ő tragédiájuk is, mert ez a bolsevikok, a nácik és a liberálisok biztos bukásának az oka is.

A bolsevikok (kommunisták), nácik és liberálisok vezérei azonban egyszerű, gyarló, nagyravágyó szerzetek, de - sajnos – tehetséges hatalomtechnikusok, akik mentálisan sérült figurák. (Például Sztálin a Kreml folyosóján 10 méterenként őrt álló katonák közül, volt, akit azért végeztetett ki, mert amikor elhaladt előtte, gyanúsnak találta a lesütött tekintetét.)

– Az ókori bálványimádást is gyakorolják a liberálisok, városrészt neveznek vitatott figuráról, ragaszkodnak egy jelentős könyvtár nevéhez, holott a névadó súlyos múltú. Miért alakult ki a társadalomban az az érzés, hogy a liberalizmus még a marxizmus-leninizmusnál is ósdibb?

– Az internet formájában korunk eddig soha nem látott technikai lehetőséget adott a mai zsarnoki hatalomra törők kezébe. A neoliberálisoknak nevezett bolsevik-nácik a világháló kommunikációs eszközzel még a hóembert is megszédítik. Csak kizáróan a józan ész, a természet törvényein alapuló normalitás tudja megóvni az embereket az információ tengerének káros hatásaitól. A hamis, gátlástalan hazugságok áradatában (például a minap a DK-szóvivő azt nyilatkozta, hogy Nyugat-Európában a gáz ára filléres nagyságrendű a magyar földgáz árához képest) eligazodni az egyszerű hírfogyasztóknak, akik élete nem a hírek elemzésével telik, hanem dolgoznak, hogy eltarthassák magukat és a családjukat, és aliberális országgyűlési képviselőket, és élik az életüket (szeretnek, szórakoznak, stb.) nem lehet másként.

– A liberálisok vádolják ellenségkép-gyártással a hazafiakat. Már-már mítikus elem: miután sikerült Csurka Istvánt kinyomniuk az MDF-ből, egy hét múlva megjelent az új jelszó: Csurka ment, de a csurkizmus maradt. És folytatódott a gyűlölködés. Hogyan vált világossá a felismerés: a liberalizmust nem lehet rombolni, mert a liberalizmus maga rombolás?

– Ami konkrétan Göncz Árpádot illeti: jelen voltam a Parlamentben, amikor köztársasági elnökké választották és meghatódva hallgattam, amikor arról beszélt, hogy köztársasági elnökként a Nép szolgája kíván lenni. Nem sok idő kellett ahhoz, hogy kiderüljön, mindez csak írói munkásságának része, egy szép szóvirág volt a részéről. Manapság pedig már a Nép szolgája kifejezés Zelenszkij ukrán elnök és Jakab Péter volt pártelnök - akik egyenesen a pártjuk zászlójára tűzték ezt a jelszót - után végképp devalválódott. Bebizonyosodott, hogy ez csak egy látványos, álságos propagandafogás, nem új a nap alatt. A történelem során nem először történt, történne, hogy a Nép nevében elnyomták, elnyomnák, ha hatalmon lennének a Népet a Nép árulói.

