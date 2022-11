A magyar kultúrkiválóságról a Kereszténydemokrata Esten

Különleges álomélményét is megosztotta a kereszténydemokrata hallgatósággal Csák János. A miniszter a magyar egyetemalapító érsekkel, Pázmány Péterrel beszélgetett...

Az egyházak évszázadokon át fennállnak, ez csoda – hangzott el a Kereszténydemokrata Estek októberi találkozóján. Több mint száz magyar kereszténydemokrata értelmiségi gyűlt össze a Városliget Café termében, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség hagyományos rendezvényén.

Ez alkalommal Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter volt a vendég, beszélgetőtársaként Szabó Anett tette föl a kérdéseket.

Különleges hangszer: hárfa teremtette meg a meghitt hangulatot a gondolatcseréhez, Báder Klára mutatott be lékekhez szóló zeneszámokat – köztük egy Glinka-keringőt – nagy átéléssel, magas művészi színvonalon, lelkes tapsokat aratva.

Harrach Péter országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kereszténydemokrata Esteken immár a harmadik olyan vendéget köszöntheti, aki az előző Orbán-kormánynak nem volt tagja, új erő a mostani kabinetben.

Hogyan kapcsolódik a kultúra az innovációhoz? – Csák Jánosnak ennél testhezállóbb kérdés nem kell (két nappal később a tárcavezető a Magyar Innovációs Szövetség mély barátsággal fogadott vendég volt a több mint három évtizedes tevékeny múltra visszatekintő, nemzetközi tekintéllyel is rendelkező civil szervezet éves közgyűlésén).

A nemes kultúrák magától értetődő tartalma az innováció, lényegében a kultúrák életképességének alapja a napi megújulás, amely az ötletektől a sikerig tartó nem ritkán rögös úton – számos fordulóval – halad végig.

Ezt példázza Klebelsberg Kunó legendás magyar kultuszminiszter, aki válságos történelmi helyzetben – Trianon után – tizenegy éven át volt az országot irányító kormánytestület tagja, s ebben a bő évtizedben máig ható eredményeket ért el. Ő még a magyar kultúrfölény megőrzéséről beszélt, a mai miniszter, Csák János már a kornak megfelelőbb magyar kultúrkiválóság kifejezést használja.

(Kevesen tudják: a nagyszerű kultúrférfiú, Klebelsberg Kunó földi maradványai a szegedi dóm altemplomában, szarkofágban – felesége hamvai mellett – nyugszanak. A szőke Tisza városának központi parkjában jeles emlékmű kőbe vésve örökíti meg politikusi teljesítményének főbb eredményeit.)

A magyar kultúra kereskedelmi eredményeket is hozhat, azaz gazdasági hatása is mutatkozhat – hangzott el a beszélgetésben. Az a jelentős hatás, amelyet a magyar kultúra a világkultúrára gyakorol, az üzleti tárgyalásokon is erősíti a magyar üzletember pozícióját. Ez mindkét irányban működik: ha a magyar emberek tapasztalják, hogy a magyar költészetet idegen nyelvekre fordítják neves irodalmárok, akkor a magyar nyelv különleges értéke is magától értetődőbb lesz azoknak is, akik ezt a csodálatos emberi jelrendszert – az Isten kegyelméből – anyanyelvükként ismerik és mindennap használják családi, baráti és munkahelyi közegben egyaránt.

Szóba került az esten a székely önrendelkezés fontossága. A magyar kultúra különleges értéke a székelység által sok évszázad alatt kialakított, máig eleven és tovább gazdagodó művelődési kincs. Sajnos az Európai Unió nem ad védelmet a belső kisebbségeknek, a román politikai központ érdeke pedig a Trianonban kapott magyar nemzetrész asszimilálása. Ezért különösen fontos, hogy székelyeink folyamatosan megerősítést kapjanak Belső-Magyarországról, és öröm, hogy ez kétoldalú erőközvetítés, a „belmagyarok” is identitásbeli megerősítést kapnak székelyeinktől. Mindamellett Brüsszelt is késztetni kell arra, hogy a nemes európai értéket, a székelységet védelemben részesítse a román beolvasztási erőlködés ellen.

Különleges álomélményét is megosztotta a kereszténydemokrata hallgatósággal Csák János. A miniszter a magyar egyetemalapító érsekkel, Pázmány Péterrel beszélgetett, s a csodálatos magyar szellemi ember beavatta: ő Béccsel, az oszmánnal, és az ország akkori belső, többek közt a protestánsok által erőltetett vallási megosztottságával néz szembe, amikor cselekszik. „Mik is voltak a te nehézségeid?” – kérdezte az Isteni igazságra vezérlő kalauz című briliáns mű írója… De Csák János ekkor felébredt, és reggel teljes erővel vetett bele magát a munkába.

Szóba került Az amerikai géniusz című könyv, Csák János alkotása.

A miniszter elmondta, hogy az esszé eredetileg a Budapesten született kiváló geostratéga, George Friedman Vihar a csönd előtt című könyve előszavának íródott, de ahogy lenni szokott, az anyag önmagát kezdte írni, és végül könyv méretűvé duzzadt. A korábban amerikai egyetemeken is tanuló Csák elismerte, hogy régi rokonszenvet érez az „amerikai lélek” iránt, mely ugyanúgy a tágabb összefüggéseket kereső, térben és időben nyitott, a határokat folyamatosan tágító „frontier” szellem, mint a magyarok géniusza.

A cselekvőképességhez stabil identitás, és megfelelő autonómia, önrendelkezés nélkülözhetetlen – kristályosodott ki a Kereszténydemokrata Esten.

A találkozón a hagyománynak megfelelően rangos borászat mutatkozott be: ezúttal a hercegkúti Götz Pincészet ízleltette meg borait, köztük a különleges eljárást követelő száraz muskotályt, a furmintot és az aszút. Ezek az értékek – miként az esten idézett nemzeti ima szól – Tokaj szőlővesszein termettek.

