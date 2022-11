Történelmi sikert ért el a Szövetség a felöldi választáson

Potápi Árpád János ismertette: a Szövetség jelentősen növelte a megyei képviselői helyek számát, 54 képviselője lesz öt déli megyében, ami 12-vel több a korábbinál. A kormánypárti politikus jó eredménynek nevezte, hogy 6010 választókörzetben a 4,461 millió választásra jogosult közül 1,951 millió ember vett részt a vasárnapi szavazáson.

2022. november 2. 16:08

Forró Krisztián, a felvidéki Szövetség elnöke (b) és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (j) kezet fog a felföldi helyhatósági és megyei választások eredményét értékelő sajtótájékoztató előtt Budapesten a Nemzetpolitikai Államtitkárságon 2022. november 2-án. A Szövetség magyar párt jelentősen növelte a megyei képviselői helyek számát, 54 képviselője lesz öt déli megyében, valamint 263 polgármesteri pozíciót nyert meg, ebből önállóan 222 településem győztek, további 41 helyen pedig koalícióban irányítják majd a településeket. MTI/Kovács Tamás

Történelmi sikert ért el a Szövetség nevű magyar párt szombaton a szlovákiai helyhatósági és megyei választásokon - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten.

Potápi Árpád János a szavazás eredményét értékelő sajtótájékoztatón - arra utalva, hogy magyar pártok egy évvel ezelőtt egyesültek - kijelentette: "az előzetes munka meghozta a gyümölcsét". A Szövetség a déli régió kiemelkedő pártja lett és az országos politikában is "nagyon erőteljesen" számolni kell velük. A mostani eredmények megteremtik annak lehetőségét, hogy nagyon erős parlamenti képviselete legyen majd a felföldi magyarságnak.



Az egyesülés szükségességét azzal indokolta, hogy bár a magyarság számaránya Szlovákiában 8,5 százalék, a legutóbbi választáson nem jutott be sem részben, sem teljes egészében magyar etnikai párt a szlovák törvényhozásba.



Potápi Árpád János ismertette: a Szövetség jelentősen növelte a megyei képviselői helyek számát, 54 képviselője lesz öt déli megyében, ami 12-vel több a korábbinál. A kormánypárti politikus jó eredménynek nevezte, hogy 6010 választókörzetben a 4,461 millió választásra jogosult közül 1,951 millió ember vett részt a vasárnapi szavazáson. "Sokkal jobb, mint az öt évvel ezelőtti" - jelezte, majd példaként említette, hogy Berényi József Nagyszombat megyében a második helyen végzett, megduplázva a korábbi voksoláson elért eredményét. Kifejezetten jó személyes eredmény ért el Csenger Tibor Nyitra megyében, ahol harmadik helyezést ért el - tette hozzá.



Az államtitkár kitért arra is, hogy a Szövetség 263 polgármesteri pozíciót nyert el, ebből önállóan 222 településem győzött, további 41 helyen pedig koalícióban irányítják majd a településeket, ami "óriási eredménynek számít".



Forró Krisztián, a felvidéki Szövetség elnöke arról beszélt, hogy az eredmény minden várakozást és előzetes felmérést felülmúlt. "A szlovák média és politikusok nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel az eredménnyel, se kiköpni, se lenyelni" nem tudják - fogalmazott, majd kiemelte, hogy az eredmények megmutatták a párt és a magyar közösség erejét. Jelenleg a Szövetség rendelkezik a legtöbb olyan megyei képviselővel Szlovákiában, akit egy párt színeiben választottak meg - emelte ki.



Forró Krisztián azt mondta: "a bástyáinkat nemcsak megtartottuk, hanem meg is erősítettük", majd jelezte, hogy a magyarság számarányánál jóval többen szavaztak Nagyszombat és Nyitra megyében a Szövetség megyei elnökjelöltjére.



A felföldi törvényhozásban az egységes magyar képviselet fontosságát a többi között azzal indokolta, hogy a magyarlakta déli régiókban elmaradtak a közúti- és vasútfejlesztések, ami - jelentette ki - elfogadhatatlan. Hozzátette: Dél- és Kelet-Szlovákiát a központi kormány mostohagyerekként kezelte.



Forró Krisztián arra a moderátori felvetésre, hogy várható-e előrehozott választás Szlovákiában, úgy reagált: egyre kevésbé tart valószínűnek egy 2024 előtt megtartott választást, ha sikerül elfogadni a 2023-as költségvetési tervet. Ugyanakkor az előrehozott választás mellett érvelt, mondván "az ország egyre inkább lefelé fog menni a lejtőn", ami a szélsőséges pártoknak fog kedvezni. "Minél inkább húzzuk ezt az agóniát, annál rosszabb helyzetbe kerülhet a politikai élet is" - fogalmazott.



MTI; Gondola