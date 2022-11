Választások az Egyesült Államokban – előzetes szavazás

Az Egyesült Államokban magas részvétel mellett zajlik az előzetes szavazás azokban az államokban, ahol erre lehetősége van a polgároknak a november 8-ai törvényhozási választási nap előtt - derül ki a Floridai Egyetem hagyományos választási fejlesztésének adataiból.

2022. november 3. 09:24

usnews.com

Közép-európai idő szerint késő estig több mint 30 millió ember adta le voksát abban a 45 szövetségi államban, ahol már zajlik a választás. Huszonhárom államból rendelkezésre álló számok szerint a szavazók 44 százaléka regisztrált demokrata támogató, 33 százalékuk regisztrált republikánus választó, 22 százalék pedig független.



A Floridai Egyetem választási kutatásából az is kiderül, hogy az előzetes szavazáson idén különösen aktívak Georgia és Florida választói. A közvélemény-kutatások szerint Floridában a republikánusok meggyőző előnnyel rendelkeznek, Georgia állam ugyanakkor, különösen a szenátusi választást tekintve, billegő államnak számít, amelyen akár a felsőházi többség is múlhat.



Két éve az elnökválasztás napja előtt 101 millió amerikai szavazott, 2018-ban, a legutóbbi félidős választásokon 39 millió volt az előzetesen szavazó polgár száma.



Az Egyesült Államokban a szavazók a legtöbb államban személyesen és levélben is leadhatják szavazatukat a választás hivatalos napját megelőzően. Az előzetes szavazás lehetősége a különböző szövetségi államokban eltérő időpontban nyílt meg.

centerforpolitics.org



Az Egyesült Államokban az úgynevezett félidős választás hivatalos időpontja november 8. A választók döntenek a törvényhozás alsóházának mind a 435 tagjáról, valamint a száztagú felsőház, a Szenátus 35 új tagjáról. Harminchat államban kormányzóválasztást is tartanak, és számos helyen önkormányzati és egyéb helyi tisztségviselőket is választanak az Egyesült Államok polgárai jövő kedden.

