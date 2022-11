A két bíró nem elfogulatlan, le kell mondaniuk

Ez nem egy nagy rendezvény volt, hanem egy rendkívül szűk körű megbeszélés. A találkozón pedig az amerikai nagyköveten és a két magyar bírón, Matusik Tamáson, valamint Vasvári Csabán kívül – ha jól látjuk a képeken – egy tolmács vett még részt. Vejkey Imre álláspontja.

2022. november 3. 16:29

Itt egy pár szem közti beszélgetés történt, és ez ad okot arra, hogy ismerve az amerikai nagykövet korábban tett nyilatkozatait, aggályosnak értékeljük ezt az egyeztetést – mondta az Origónak adott interjúban Vejkey Imre, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke a két magyar bíró és az amerikai nagykövet találkozójáról.

A bizottsági elnök szerint a két bíró, Matusik Tamás és Vasvári Csaba szempontjából az lenne a legméltóságteljesebb, ha lemondanának.

Vejkey elmondta, milyen feladatuk lesz a bizottságban az üggyel kapcsolatban 2023-ban, illetve hogyan hathat ez az ügy a bírótársadalomra.

Ön korábban egy interjúban kijelentette, hogy súlyos beavatkozásként értékelhető a magyar igazságszolgáltatásba az amerikai nagykövet és a két magyar bíró egyeztetése. Mire gondolt pontosan?

Azért mondom, hogy súlyosan aggályos ez az ügy, mert lényegében ahogyan láthattuk a találkozóról megjelent képeket, azokból egyértelműen megállapítható, hogy ez nem egy nagy rendezvény volt, hanem egy rendkívül szűk körű megbeszélés. A találkozón pedig az amerikai nagyköveten és a két magyar bírón, Matusik Tamáson, valamint Vasvári Csabán kívül – ha jól látjuk a képeken – egy tolmács vett még részt. Ez így teljesen más képet fet, mint ha meghívtak volna több száz embert nagyköveti fogadásra, ahol részt vettek volnan különböző meghívott személyek, akér a Legfelsőbb Bíróságról, akár az Országos Bírósági Tanács (OBT) részéről. Itt egy pár szem közti beszélgetés történt, és ez ad okot arra, hogy ismerve az amerikai nagykövet korábban tett nyilatkozatait, aggályosnak értékeljük ezt az egyeztetést. Fontos, hogy a találkozó nem úgy jött létre, hogy az Országos Bírósági Tanácsot megkereste volna az amerikai nagykövet, hogy szeretne vele konzultálni mint testülettel, és ezért delegáljanak pár tagot, hanem ahogyan az információk mutatják, a bírák meg lettek hívva, elmentek, és így jött létre egy zárt körű megbeszélés.

Van ebben az ügyben feladata az Igazságügyi Bizottságnak?

Jelenleg külön feladatunk nincs, most az OBT-nek van feladata ebben az ügyben. Az Igazságügyi Bizottság egyébként minden évben meghallgatja az OBT, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész éves beszámolóját is, amit a Magyar Országgyűlés részére készítenek. Az OBT beszámolóját először az Igazságügyi Bizottság tárgyalja meg, és ennek alapján egy határozati javaslatot terjesztünk az Országgyűlés elé. Jelenleg a 2021. évi beszámoló megvitatása folyamatban van, így ezen ügy kapcsán most nem tudunk feltenni kérdést, majd csak a 2022. évi beszámoló kapcsán, akkor viszont biztosan meg fogjuk tenni.

Az ügy rendkívüli botránynak számít, hiszen információk szerint bírósági körökben komoly megütközést keltett. Hogyan hathat ez a bírótársadalomra és a bírák megítélésére?

Ezt nehéz megmondani, de egy személyes véleményt tudnék megfogalmazni ebben a vonatkozásban. Ha lenne bármilyen ügyem, és ezen bírák elé kerülne, különösen ha a keresztény értékekkel kapcsolatos ügyről lenne szó, biztosan elfogultságot jelentenék be, mert úgy gondolom, hogy az olyan bíró, aki egyeztetett az amerikai nagykövettel – aki egyébként a nyílt társadalom nyílt követője –, akiről tudni, hogy más értékeket képvisel, várhatóan egy más értékeket képviselő ügy témájában nem biztos, hogy egy elfogulatlan ítéletet hozna. A magam részéről elfogultsági kifogást jelentenék be, az már persze más kérdés, hogy erre való hivatkozással ezt hogyan értékelnék.

Az ügy tekintetében a baloldali sajtó és a hozzájuk köthető civil szervezetek is hallgatnak. Mi lehet ennek az oka?

Ők maguk is pontosan tudják, hogy a nagykövetek politikai szereplők, akik végrehajtják saját kormányuk, elnökők, miniszterelnökük utasításait, Tehát azért hallgatnak, mert nagyon kellemetlen a történet az ő olvasatukban.

Mire számíthat a két magyar bíró, és mit tehetnek most?

Erre nincs igazán jó válasz, de talán az lenne igazán méltóságteljes, ha lemondanának, mert akkor így az igazságszolgáltatásba vetett bizalom visszaállhatna.

