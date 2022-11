A főparancsnoknál a parancsnok

Tábornokot hívott magához a főparancsnok: az államfő, Novák Katalin a Magyar Honvédség parancsnokával, Ruszin-Szendi Romulusz altábornaggyal egyeztetett a Sándor-palotában.

Utoljára frissítve: 2022. november 3. 19:16

2022. november 3. 17:47

Novák Katalin köztársasági elnök, a honvédség főparancsnoka megbeszélést folytat Ruszin-Szendi Romulusz altábornaggyal, a Magyar Honvédség parancsnokával (háttal,j) a Sándor-palotában 2022. november 3-án. Mellettük: Béres János altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója (háttal, b), Schanda Tamás, az államfő kabinetfőnöke (b3) és Kun Szabó István vezérőrnagy, a köztársasági elnök főhadsegédje (b). MTI/Koszticsák Szilárd

Védelmi agytröszt ült össze az államelnöknél, jelen volt a magyar katonai titkosszolgálat vezetője is a megbeszélésen.

Novák Katalin köztársasági elnök, a honvédség főparancsnoka csütörtökön hivatalában fogadta Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, a Magyar Honvédség parancsnokát és Béres János altábornagyot, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.

A mintegy egy órán át tartó megbeszélés után Ruszin-Szendi Romulusz a Sándor-palotában újságíróknak elmondta: jelentést tett a köztársasági elnöknek a Magyar Honvédség helyzetéről.



Az államfő kiemelt figyelmet fordít az ukrajnai háborúra, arra, hogy az milyen hatást gyakorol a magyar emberek mindennapi életére, hogyan befolyásolja a Magyar Honvédség fejlesztési terveit és kiképzését - mondta, hozzátéve, a Magyar Honvédségnél is folyamatosan monitorozzák, mi történik a világban, nemcsak keleten, mivel a Balkán is nagyon fontos Magyarország számára.



"Megnyugtató állapotban vagyunk" - jelentette ki, hangsúlyozva, hogy Magyarországot jelenleg közvetlen veszély nem fenyegeti.



Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: a Magyar Honvédség dolga, hogy békét, biztonságos környezetet biztosítson a magyar embereknek, ezért a katonák jelen vannak az ország határainál is, és együttműködnek a rendőri erőkkel.



Az önkéntes katonai szolgálatot vállalókról szólva emlékeztetett: októberben volt az eskütételük és most fejezték be alapkiképzésüket. Kétharmaduk úgy döntött, a műveleti kiképzést folytatja, és egyharmaduk folytatja a tartalékos kiképzést. "Azt gondolom, a kiképzők munkáját és a Magyar Honvédség elismertségét ezek a számok hűen tükrözik" - jegyezte meg.



Közölte: folyamatos a technikai fejlesztés a Magyar Honvédségnél, a szerződések aláírása után ütemezetten érkeznek a lövegek, a közelmúltban bemutatták az első Lynx harcjárművet, érkeznek a Gidrán harcjárművek, jövőre pedig a helikopterek. Megjegyezte: az állományt is fel kell készíteni ezeknek az új eszközöknek a használatára.



Kun Szabó István vezérőrnagy, az államfő főhadsegéde elmondta: a köztársasági elnök figyelemmel kíséri a világban történő eseményeket.



Hozzátette: hagyományosan a Magyar Honvédség parancsnoka negyedévente tesz jelentést a köztársasági elnöknek, de ezeket a tájékoztatásokat Novák Katalin szándéka szerint a kialakult háborús helyzet és a balkáni feszültség miatt gyakrabban, kéthetente tartják majd.

