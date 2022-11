Európa-liga: Trabzonspor–Ferencváros 1:0

Dibusz Dénes, a Fradi kapusa a kapufáról bepattanó erős lövésből kapta a gólt a mérkőzés elején. A Trabzonspor újabb helyzeteket is kialakított, több gól nem esett. A Fradi szurkolótábora a meccs után megtapsolta a csapatot.

Utoljára frissítve: 2022. november 3. 21:18

2022. november 3. 18:16

A ferencvárosi Ryan Mmaee (j), valamint Manolis Siopis (b) és Marc Bartra, a török csapat játékosai az Európa-liga csoportkörének 6. fordulójában játszott Trabzonspor-Ferencváros mérkőzésen Trabzonban, a Senol Günes stadionban 2022. november 3-án. MTI/Illyés Tibor

A már biztos csoportelső Ferencváros 1-0-ra kikapott csütörtökön a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa-liga hatodik, utolsó fordulójában.

A találkozót a görög Anasztasziosz Bakaszetasz kapufás gólja döntötte el a hetedik percben. Sikere ellenére a török bajnok maradt a harmadik a kvartettben, így átkerült a Konferencia-ligába, mert a csoport másik mérkőzésén a második Monaco legyőzte a Crvena zvezdát.



A tíz pontjával - minden idők legjobb magyar csoportszereplésével - első helyen záró Ferencváros nem lesz érdekelt a 16 közé jutásért sorra kerülő februári párharcok hétfői sorsolásán, majd csak a nyolc továbbjutóból kap ellenfelet a márciusi nyolcaddöntőre. A finálét május 31-én a Puskás Arénában rendezik.

Európa-liga, H csoport, 5. forduló:

Trabzonspor (török)-Ferencváros 1-0 (1-0)

-----------------------------------------

Trabzon, Senol Günes Sportkomplexum, 25 ezer néző, v.: Harm Osmers (német)

gólszerző: Bakaszetasz (7.)

sárga lap: Ömür (45.), Vitor Hugo (51.), Bartra (81.), illetve Laidouni (27.), S. Mmaee (47.), Vécsei (88.)

Trabzonspor:

------------

Cakir - Stryger Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Elmali - Hamsík (Gbamin, 61.), Sziopisz - Ömür (Ünüvar, 69.), Bakaszetasz (Bardhi, 69.), Trézéguet (Haspolat, 86.) - Yazici (Djaniny, 61.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Wingo, Knoester, S. Mmaee, Pászka (Redzic, 91.) - Vécsei, Laidouni, Esiti (Mercier, 60.) - Zachariassen, R. Mmaee, Nguen (Kovacevic, 82.)

I. félidő:

----------

7. perc: Trézéguet futott el a bal szélen, majd visszagurított lövésre a középen érkező Bakaszetasznak, aki 18 méterről a jobb kapufa érintésével lőtt gólt (1-0).

Az első perctől érződött, melyik csapatnak fontosabb a mérkőzés, ugyanis a Trabzonspor egyértelműen támadólag lépett fel, amikor nála volt a labda, míg a már csoportgyőztes Ferencváros inkább csak labdatartásra törekedett. A hazaiak aztán az első helyzetüket gólra váltották Bakaszetasz hajszálpontos lövésével, de közel jártak a másodikhoz is, mert Trézéguet hasonló helyről szintén a jobb kapufát találta el, ám ezúttal kifelé pattant a labda. Negyedóra elteltével meddővé szelídült a hazai csapat fölénye, bár ekkor is sokkal többet birtokolta a labdát, viszont helyzetekig már nem jutott el. A Ferencváros a félpályát is elvétve lépte át, végül a 32. percig kellett várni az első próbálkozására, de Ryan Mmaee fejese jócskán fölészállt. A meccs képe nem változott a szünetig, de Dibusznak egy ízben lábbal nagyot kellett védenie.



A folytatás már szakadó esőben kezdődött, a csapatok pedig visszavettek a tempóból. A Trabzonspor sem támadott le olyan elánnal, mint az első félidőben, mert vélhetően játékosai már tudták, hogy a harmadik helynél nem érhetnek feljebb, mert a csoport másik mérkőzésén a Monaco fölényesen vezet a Crvena zvezda ellen. A zöld-fehérek továbbra is csak a labda őrzésére koncentráltak, a törökök alkalmanként azért támadással is megpróbálkoztak, de az elszántság már hiányzott belőlük. A hazai szurkolók a 61. percben - a város országon belüli 61-es körzetszámára utalva - szokás szerint látványossággal készültek, ezúttal több mint tízezren kapcsolták be a lámpát a telefonjukon. Más szórakoztató mozzanat nem volt a meccs ezen szakaszában, tekintve, hogy egyik félnek sem volt miért küzdenie. A hajrában sem fokozódott az iram, így az eredmény nem változott a lefújásig.



Erős kezdőcsapat

Dibusz Dénes áll a Ferencváros kapujában a Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa-liga utolsó fordulós mérkőzésén annak ellenére, hogy két sárga lapja miatt egy újabb figyelmeztetéssel az eltiltását kockáztatná a nyolcaddöntőre.

Az ugyancsak két sárga lappal rendelkező Adama Traoré sérülés miatt Budapesten maradt, míg Botka Endre a cserepadon kapott helyet, így a védelem jobb szélén Henry Wingo szerepel.



Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző a támadóknál több helyen is változtatott, mivel Traoré mellett Amer Gojak sem utazott el Trabzonba, ahol így a középcsatár Ryan Mmaeét ezúttal a Nguen Tokmac, Kristoffer Zachariassen duó segíti majd a szélekről.



A Trabzonspor-Ferencváros El-csoportmérkőzés magyar idő szerint 18.45-kor a német Harm Osmers sípjelére kezdődik a több mint 40 ezer férőhelyes Senol Günes Sportkomplexumban, amely a város nyugati szélén a Fekete-tenger partján helyezkedik el. A meccset az M4 Sport élőben közvetíti.



A Ferencváros biztos csoportgyőztesként nem lesz érdekelt a nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő februári párharcok hétfői sorsolásán, majd csak a nyolc továbbjutóból kap ellenfelet a márciusi nyolcaddöntőre. A finálét május 31-én a Puskás Arénában rendezik.

A Ferencváros kezdőcsapata:

Dibusz - Wingo, Knoester, S. Mmaee, Pászka - Vécsei, Laidouni, Esiti - Zachariassen, R. Mmaee, Nguen

A ferencvárosi Tokmac Nguen (j) és Manolis Siopis, a török csapat játékosa az Európa-liga csoportkörének 6. fordulójában játszott Trabzonspor-Ferencváros mérkőzésen Trabzonban, a Senol Günes stadionban 2022. november 3-án.

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetőedzője az Európa-liga csoportkörének 6. fordulójában játszott Trabzonspor-Ferencváros mérkőzésen.

A ferencvárosi középpályás és Manolis Siopis, a török csapat játékosa az Európa-liga csoportkörének 6. fordulójában játszott Trabzonspor-Ferencváros mérkőzésen.

A ferencvárosi Henry Wingo (j) és Trézéguet, a török csapat játékosa az Európa-liga csoportkörének 6. fordulójában játszott Trabzonspor-Ferencváros mérkőzésen.

A ferencvárosi Anderson Esiti (b2) és Ryan Mmaee, valamint Abdülkadir Ömür és Manolisz Sziopisz, a török csapat játékosa az Európa-liga csoportkörének 6. fordulójában játszott Trabzonspor-Ferencváros összecsapáson.

A Ferencváros játékosai, elöl Dibusz Dénes csapatkapitány az Európa-liga csoportkörének 6. fordulójában játszott Trabzonspor-Ferencváros mérkőzés után Trabzonban, a Senol Günes stadionban 2022. november 3-án. A Ferencváros már biztos csoportelsőként 1-0-s vereséget szenvedett. MTI/Illyés Tibor

MTI