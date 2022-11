Lengyelországban megkezdődött a V4-ek hadgyakorlata

2022. november 4. 21:15

europeanleadershipnetwork.org

Megkezdődött pénteken a visegrádi csoport (V4) fegyveres erőinek közös, Puma-22 fedőnevű hadgyakorlata a délkelet-lengyelországi Nowa Deba melletti gyakorlóterepen - közölte a lengyel sajtó.

A november 9-ig tartó gyakorlaton közel 2 ezer katona vesz részt. A csehek, a lengyelek, a magyarok és a szlovákok mellett az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szövetséges katonái is jelen vannak a Puma-22-n.



Az amerikaiak és a britek a Lengyelország keleti szomszédságában kialakult helyzet miatt tartózkodnak a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaságban - mondta el a PAP hírügynökségnek Przemyslaw Lipczynski, aki a manőverek lengyel résztvevőjének, a 18. gépesített hadosztálynak a szóvivője.



A Puma-22-n főként páncélos és gépesített alegységek vesznek részt, de jelen vannak tüzérségi, utász, vegy- és légvédelmi, valamint felderítő alakulatok is. A katonák taktikai manővereivel párhuzamosan parancsnoki gyakorlatok is zajlanak.



A gyakorlat célja a csapatok együttműködési képességeinek tökéletesítése, valamint az, hogy ellenőrizzék a szövetséges taktikai műveletek tervezésének, szervezésének és végrehajtásának képességeit - közölte Lipczynski.



Mint megjegyezte, az idei gyakorlatnak "némileg más jellege és forgatókönyve lesz", mint az előzőeknek, mert ezentúl az ukrajnai háború tapasztalataiból és tanulságaiból is merítenek.



A 18. gépesített hadosztály azon lengyel egységek közé tartozik, amelyeket az amerikai Abrams harckocsikkal, valamint a K239 Csunmu típusú dél-koreai tüzérségi rakétarendszerekkel és a szintén dél-koreai K9 önjáró lövegekkel szerelnek fel a lengyel hadsereg folyamatban lévő korszerűsítése keretében.

MTI