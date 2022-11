Magyarország függetlensége a közös cél

Hidat kell építeni az emberek között, legyenek akármennyire különbözőek is, ahogy Mansfeld Péter vagy Tóth Ilona, akiknek volt egy közös céljuk, amiért küzdöttek: Magyarország függetlensége. Ez a cél bennünket is összeköt velük - mondta a KDNP budapesti választmányának elnöke pénteken a fővárosban az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján.

2022. november 4. 22:26

Bagdy Gábor, a KDNP budapesti választmányának elnöke koszorúz a KDNP II. és XVI. kerületi szervezete és a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány megemlékezésén a nemzeti gyásznapon a II. kerületi Mansfeld Péter parkban 2022. november 4-én. MTI/Mónus Márton

Bagdy Gábor a nemzeti gyásznapon tartott megemlékezésen a II. kerületi Mansfeld parkban, a mártírhalált halt Mansfeld Péter emlékművénél úgy fogalmazott: az utóbbi évtizedekben mindenki a saját sorsával törődik és szereti elfelejteni, hogy az ügyek közösek, és az emberiség csak együtt tud túlélni.



Hidat kell tehát építeni, ahogy az egymástól annyira különböző Mansfeld Péter és Tóth Ilona között is, mert közös célért küzdöttek - tette hozzá.



Bagdy Gábor arra figyelmeztetett, hogy meg kell említeni 1956 többi hősét, de az 1848-49-es szabadságharc vagy a Rákóczi szabadságharc hőseit is.



"Ezeréves történelmi hőseink mind-mind velünk vannak. Tisztelni kell őket mindazért az áldozatért, amelyet értünk hoztak" - hangsúlyozta a KDNP-s politikus.



"Ne örülj Iljics, nem tart ez örökké, 150 év alatt se lettünk törökké" - idézett egy hatvanas évekbeli falfirkát a megemlékezésen részt vevő Bíró Zsolt, a Fidesz II. kerületi alelnöke. A politikus emlékeztetett arra, hogy az 1956-os forradalom rehabilitálására 33 évet kellett várni, de 150 évet is túl tudott élni a magyar nemzet.



Ahogy a megtorlás jelképe november 4-e, a megtorlás kegyetlenségének szimbóluma Mansfeld Péter. Vértanúsága "a kádári önkény iszonyatának" leglátványosabb szimbóluma - mondta.



Mansfeld Péter tovább él a mai fiatalokban - jegyezte meg a Fidesz politikusa.



Bíró Zsolt véleménye szerint nem az a legfontosabb feladat, hogy utcát nevezzenek el róla, hanem hogy "továbbadjuk ennek a jellemes fiatalembernek a magatartását, aki az akasztófa árnyékában mindent magára vállalt, és ezzel megmentette bajtársai életét".



