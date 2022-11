Továbbra is nagy a tanácstalanság a baloldalon

A kormányzat folytatja a gazdaságmentő programját, miközben a válságtól igyekszik megóvni a családokat vagy a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat, értékelte a hét történéseit lapunknak nyilatkozva Nagy Ervin politológus, aki úgy látja, hogy a baloldalon továbbra is nagy a tanácstalanság, a legerősebb erő, a DK képtelen valós alternatívaként megjelenni.

2022. november 7. 11:04

November elején kiderült, idén novemberben ismét lesz nyugdíjprémium, de Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzőjének meggyőződése, hogy bővülni fog a hatóságilag árszabályozott termékek köre is. „A következő héten vélhetőleg már látni fogjuk azt, hogy az Európai Bizottság tartja-e a szavát, azaz a hazánknak járó uniós pénzek kifizetése elé nem támaszt majd újabb és újabb akadályokat, hisz Lengyelország példáját tekintve egyáltalán nem lehetünk nyugodtak” – jelentette ki a politológus.

„Mindenesetre a magyar kormány és a jobboldali frakciók továbbra is a bizalom jegyében dolgoznak, és a vállalásokat, az ellenzék gáncsoskodása ellenére eddig határidőre teljesítették. Ennek a folyamatnak fontos mérföldköve volt, hogy Novák Katalin – az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára – a héten kinevezte az Integritás Hatóság vezetőit, ami majd november 19-én kezdi meg működését.”

Nagy Ervin szerint a baloldalon továbbra is nagy a tanácstalanság, egyedül a Demokratikus Koalíció próbál cselekvőképességet felmutatni az árnyékkormánnyal, amelynek tagjai rendszeresen nyilvánulnak meg szakpolitikai kérdésekben. A napról napra megtartott sajtótájékoztatók mondanivalójában egyelőre nincs összhang, így munkájuk inkább tűnik véletlenszerű ötletbörzének, mint valós politikai teljesítménynek. Az árnyékkormány felállítása ez idáig csak mérsékelt sikert hozott Gyurcsány Ferencéknek, arra ugyanis elegendő volt, hogy átrendezze a baloldali erőviszonyokat, hogy a Demokratikus Koalíció a többi baloldali párt kárára kissé megerősödjön, ám továbbra is távol áll attól, hogy valós alternatívaként új szavazói csoportokat tudna megszólítani.

„Totális kudarcba fulladt Hadházy Ákos akciója, hisz alig néhány százan vettek részt az MTVA székházánál tartott demonstráción, ráadásul olyan féktelen hangulat alakult ki, amitől jó érzésű ember – függetlenül politikai hovatartozásától – inkább távol tartja magát. Az egy hétig tartó vadkempingezés után meghirdetett tüntetésen ismét feltűnt számos baloldali politikus, ami arra utal, hogy továbbra sem határolódnak el a szélsőséges eszközöktől. Egyáltalán nem elszigetelt esetről beszélhetünk, hisz hasonló, a jóízlés határát átlépő jeleneteket láthattunk a legutóbbi pedagógustüntetéseken is, amelyek ma már valójában nem a pedagógusokról szólnak, hanem kormányellenes megmozdulásokká változtak” – fogalmazott Nagy Ervin.

A politológus arról is beszélt, hogy az ellenzéki tüntetések egyre szélsőségesebbek, ám éppen ennek következtében egyre kevesebben is vesznek rajtuk részt. Összességében elmondható, hogy az elmúlt hónapok során a baloldal hiába próbált politikai hasznot húzni egy-egy elégedetlenségi mozgalomból, tapodtat sem tudtak előre lépni, azaz nem tudták a választások után tömegével elfordult szimpatizánsokat visszacsábítani. A szélsőséges hangnem pedig inkább riasztólag hat. A baloldal legnagyobb problémája továbbra is a hitelesség hiánya és a történelmi töredezettség, azaz soha ennyi baloldali párt nem versengett még ezelőtt a szavazók bizalmáért.

Ráadásul Márki-Zay Péter mozgalma tovább fogja aprózni az ellenzéki oldalt, ami a megújulás helyett egyre fragmentáltabbá válik. Mindenesetre a hódmezővásárhelyi polgármester országos mozgalmának jelenleg nincs esélye a valós növekedésre, nincs rá igény, és Márki-Zay Péternek sincs annyi politikai tőkéje, ami lendületet adhatna egy új pártnak, állapította meg az elemző. „Jól láthatóan kétpárti versengés van kialakulóban a baloldalon, amelyben a Demokratikus Koalíció és a Momentum küzd a domináns szerepért, miközben az összes többi kis párt a túlélésért küzd” – szögezte le Nagy Ervin.

