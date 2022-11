A kádári pszichiátria rendszere

Az M5 Elsüllyesztve című filmje bemutatja az elmeszociális intézmények működését a 60-as- 70-es években, hogy miként próbálták megtörni a politikailag veszélyesnek ítélt embereket és hogyan kerültek a rendszer fogságába azok is, akik elvileg politikailag semlegesek voltak.

2022. november 8. 09:50

Bemutató november 8-án 21 órakor az M5-ön – Kép: mandiner/M5 kulturális csatorna

A 60-as, 70-es években működő elmeszociális intézményekben a politikailag veszélyesnek ítélt emberek megtörésére alkalmazott módszereket mutatja be az Elsüllyesztve című dokumentumfilm; az M5 saját gyártású filmjét kedden 21 órától vetítik a csatornán - tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-t.

A közlés szerint a játékfilmes elemekkel tűzdelt dokumentumfilm középpontjában Szépvölgyi Aliz és Hajnóczy Péter kapcsolata áll. A filmben Szépvölgyi Aliz A humánum nevében című önéletrajzi regényén keresztül mutatják be az elmeszociális intézményekben élők sorsát.



"Aliz maga is a hírhedt szentgotthárdi intézményben raboskodott évekig. Művelt, egyedülálló nő volt, aki nem érezte jól magát a gyárban, ahol dolgozott, sem a korban, amelyben élt. 1969-ben erős nyomásra szociális otthoni elhelyezését kérelmezte, átmeneti időre. Vállalata erre a Zalaapátiban működtetett elmeszociális otthonba utalta, ahonnan nem térhetett vissza, évekig állt kezelés alatt itt, majd Szentgotthárdon" - olvasható a közleményben.



Mint írják, akkoriban dolgozott az intézetben az "embermentő" szakember, Kiss-Vámosi József doktor, neki és feleségének sikerült megmentenie Alizt.



Hajnóczy Péter 1964-ben került a Kádár-diktatúra fogdájába, mert ittas állapotban letépett egy vörös zászlót. A vele együtt raboskodó Krassó György mutatta be neki az "embermentő" orvost. A találkozás irodalomtörténeti jelentőségű, hiszen Hajnóczy Péter így jutott el Szépvölgyi Alizhoz. A nehéz sorsú nő történetét írta meg nagy port kavart szociográfiájában, az Elkülönítőben, amely 1975-ben jelent meg a Valóság című folyóiratban. Ebben a magyarországi "elmedarálót", a tágabb értelemben vett politikai vagy kádári pszichiátria rendszerét mutatta be.



A dokumentumfilmet november 8-án 21 órától láthatják az M5 kulturális csatorna műsorán.



MTI