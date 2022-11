Családszervezetek vezetőivel egyeztetett Novák Katalin

Az államfő, háromgyermekes családanya, a magyar családszervezetek vezetőivel találkozott a Sándor-palotában.

Utoljára frissítve: 2022. november 8. 18:31

2022. november 8. 16:25

Novák Katalin köztársasági elnök (b4), mellette Ekler Gergely, a Sándor-palota hivatalvezetője (b3), Nagy Anna, az Egyszülős Központ kuratóriumi elnöke (b2), Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke (b, háttal), Vicze Katalin, az elnöki titkárság vezetője (b5), Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke (b6), Földi-Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi tagja (b7), Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapító-vezetője (j6), Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapító-vezetője (j5), Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (j4), Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke (j3), Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kuratóriumi elnöke (j2, takarva) és Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) elnöke (j, háttal) a köztársasági elnök és a családszervezetek vezetőinek egyeztetésén a Sándor-palotában 2022. november 8-án. MTI/Bruzák Noémi

A megbeszélésen részt vett Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár, Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapító-vezetője, Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, valamint Nagy Anna, az Egyszülős Központ kuratóriumi elnöke, Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke, Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kuratóriumi elnöke, illetve Földi-Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumi tagja és Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapító-vezetője.



Kardosné Gyurkó Katalin a megbeszélés után a közmédiának nyilatkozva közölte: a köztársasági elnök továbbra is rendszeresen szeretne egyeztetni a családszervezetekkel. Szavai szerint Novák Katalin számára fontos a magyarországi és Kárpát-medencei családok helyzete. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke egyúttal konstruktívnak és jó hangulatúnak minősítette a keddi megbeszélést, amelyen - ismertetése szerint - szóba kerültek a családszervezetek által érzékelt problémák és azok megoldási javaslatai is.



Fűrész Tünde, a KINCS elnöke a közmédiának arról beszélt, hogy Novák Katalinnak köztársasági elnökként továbbra is szívügye a családok védelme és a családpárti szemlélet erősítése. Közölte, hogy jövő ősszel Magyarország újra megrendezi a Budapesti Demográfiai Csúcsot, és az államfő egyúttal felkérte a családszervezeteket, hogy nyújtsanak segítséget az esemény megszervezéséhez.



Király Nóra a közmédiának elmondta, hogy a Ficsak hetedik alkalommal szervezi meg a Családszervezetek Jótékonysági Adventi Vásárát, amelynek idén is a köztársasági elnök lesz a fővédnöke. Az akció ez évi kedvezményezettje a kárpátaljai Szent Mihály Gyermekotthon - fűzte hozzá.

MTI