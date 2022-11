Ingyenes családi egészségnap a MOM Sportban

Emellett november 14-18. között ingyenes online webinárok

Világszerte csaknem 500 millió új diabéteszes, daganatos, valamint szív- és érrendszeri megbetegedést lehetne megakadályozni 2030-ig, ha az emberek több testmozgást iktatnának be az életükbe – áll az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az emberek fizikai aktivitásáról készített jelentésében. Erre a fontos üzenetre is felhívja a figyelmet az Egy Csepp Figyelem Alapítvány november 20-án a diabétesz világnapjához kapcsolódó ingyenes családi egészségnapján, az Egy Csepp Világnapon, ahol az ingyenes szűrővizsgálatok és a tanácsadások mellett mintegy 20 mozgásos aktivitással szeretnének kedvet csinálni a testedzéshez. A gyerekeket olyan fellépők szórakoztatják, mint a Kolompos Zenekar, Peller Anna és a Street Sixteen tinizenekar, lesz interaktív játszóház, de Paulina és Csonka András koncertje is színesíti a programot, 15 órakor pedig indul a hagyományos Diabétesz Séta. A séta online közösségi kihívással is kiegészül, melyhez bárki csatlakozhat november 14-20. között.

2022. november 9. 12:07