2022. november 9. 17:07

Katonák az eskü szövegét mondják az egységes alapkiképzést teljesítő önkéntes területvédelmi tartalékos állomány katonai eskütételén Kecskeméten, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison 2022. november 9-én. MTI/Bús Csaba

A magyar kormány a béke pártján áll, de ehhez erőre van szükség, amelyet a katonák jelentenek - mondta a honvédelmi miniszter szerdán Kecskeméten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az egységes alapkiképzést teljesítő önkéntes területvédelmi tartalékos állomány katonai eskütételén, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison kiemelte: "megváltozott a biztonsági környezet", hiszen a szomszédban egy szűnni nem akaró, véres háború zajlik, a déli határok mentén fokozatosan nő a migrációs nyomás, és gazdasági világválság van kibontakozóban "a kivetőt a kivetettnél jobban terhelő" szankciók hatására. Hangsúlyozta: más országok fegyvert szállítanak, ezzel szemben a magyar kormány fegyverszünetre szólít fel, és arra biztat mindenkit, üljenek tárgyalóasztalhoz, és közben folyamatosan fejleszti a nemzeti haderőt az ország biztonsága érdekében.



Az eskütételről azt mondta: "most 111 magyar fiatal az élete árán is hitet tett a haza fegyveres szolgálata mellett".



A honvédelmi miniszter szerint "fontos és történelmi pillanatban hozták meg ezt a jelentős döntést". Magyarország ugyanis 2017-ben modernkori történelmének legnagyobb mértékű haderőfejlesztési programjába kezdett, amelynek során az eszközök teljes megújítása és infrastruktúrafejlesztés mellett a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a katonák megfelelő körülmények között teljesíthessék szolgálatukat.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: az eskütételen részt vevő honvédek egy katonanemzet leszármazottjai. Folytatják azoknak az értékeknek a védelmét, amelyet elődeik lefektettek és amelyek mellett kiálltak.



A miniszter azt kérte a katonáktól, hogy ezekre a tradíciókra építve legyenek elszántak, mutassanak példát másoknak is, "hogy folytatódhasson ez a generációs lánc, mert a békéhez erő kell".



Emlékeztetett arra, hogy a most esküt tett katonák már egy magasabb szintű, hosszabb és egységesített alapkiképzésen vesznek részt. Egy olyan rendszerben tanulnak, amelyben kevesebb az elméleti és több a gyakorlati képzés, ami szintén azt bizonyítja, hogy a Magyar Honvédség megújul, fejlődik - tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka szerint a most esküt tevők biztosan helyt fognak állni és valóban a hazáért fognak szolgálni.

Az altábornagy megköszönte, hogy úgy döntöttek, többet tesznek a hazáért, és ezért a Magyar Honvédséget választották.

MTI