A felföldi külügyminiszter provokációja

A béke pártján álló magyar kormány nem ül fel a szlovák külügyminiszter provokációinak - szögezte le a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésben szerdán.

2022. november 9. 17:39

Menczer Tamás november 9-én. MTI/Máthé Zoltán

Menczer Tamás Rastislav Kácernek arra, a szlovák Dennik N című napilapban megjelent nyilatkozatára reagált, miszerint: "az érvek, amelyeket a magyar kormánytól hallunk, gyakran megegyeznek azokkal, amelyeket a Kreml propagandája használ az információs háborújában".



Az államtitkár azt írta, Rastislav Kácerről már sokszor kiderült - think thank-vezetőként, nagykövetként és külügyminiszterként is -, hogy nem szereti a magyarokat, amit a kormány sajnál, de tudomásul vesz.



"Azonban mi a provokációinak nem ülünk fel, a V4-es szövetség erejét megőrizzük, ezt lerombolni Rastislav Kácer sem tudja" - fogalmazott Menczer Tamás.



Hangsúlyozta: a magyar kormány mindig a magyar érdekeknek megfelelően cselekszik, azonnali tűzszünetet és békét akar, akkor is, ha Rastislav Kácernek ez nem tetszik.

