Orbán-Erdogan találkozó: nem adjuk fel közös céljainkat

Kétoldalú tárgyalást folytatott az üzbegisztáni Szamarkandban Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke pénteken - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Utoljára frissítve: 2022. november 11. 13:11

2022. november 11. 12:46

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Recep Tayyip Erdogan török elnök (j) kezet fog kétoldalú megbeszélésük előtt Szamarkandban 2022. november 11-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Közlése szerint a két vezető sikeresnek értékelte a türk államok Szamarkandban megtartott csúcstalálkozóját.

A magyar-török kapcsolatokról Orbán Viktor elmondta: nem adják fel közös céljaikat a háborús válság idején sem. Elkötelezettek vagyunk a kétoldalú kereskedelem és a gazdasági kapcsolatok erősítése mellett; folytatjuk valamint újabb területekre terjeszthetjük ki a hadiipari együttműködést is - emelte ki a kormányfő.



Erdogan elnök a tárgyaláson leszögezte: Magyarország energiabiztonságának Törökország biztos háttere marad a jövőben is.



Az ukrajnai háborúval kapcsolatban a két vezető egyetértett abban, hogy mielőbb fegyverszünetre, tárgyalásokra és békére van szükség.

Közösen ültettek fákat az állam- és kormányfők a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján

Ünnepélyes körülmények között fákat ültettek el a Türk Államok Szervezetének szamarkandi csúcstalálkozóján részt vevő állam- és kormányfők, köztük Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az ősi üzbegisztáni városban.

A türk szervezethez teljes joggal vagy megfigyelőként tartozó államokat is jelképező fákat az egykori selyemút egyik központjaként felvirágzó város központi részén, a Regisztán téren, a ma már múzeumként szolgáló egykori egyetemi épületek mellé telepítették.



Az ültetés előtt mondott beszédében a csúcstalálkozót rendező Savkat Mirzijojev üzbég elnök a szervezet keretében folytatott együttműködést méltatta, hangoztatva annak fontosságát is, hogy megőrizzék a "felbecsülhetetlen türk örökséget".



A szervezet több államában, környezetvédelmi célzattal, nagyszabású fásítási program zajlik, csak Üzbegisztánban évente milliós méretekben terveznek faültetéseket.



A csúcstalálkozón felszólalva Mirzijojev arról is beszélt, hogy Szamarkand a béke és biztonság egyik központja, továbbá az oktatás és a tudomány egyik centruma is.



Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásában méltatta a város elmúlt években mutatott "fantasztikus fejlődését és fejlődési dinamikáját", emlékeztetve arra, hogy van összehasonlítási alapja, mert néhány évvel ezelőtt is járt a világörökséghez tartozó üzbég nagyvárosban.



Jelezte azt is, hogy Magyarország örömmel vesz részt a csúcstalálkozón a fiatalokkal kapcsolatban megfogalmazott kezdeményezésekben.



Mirzijojev egyebek között a "türk világ ifjúsági csúcstalálkozójára" tett javaslatot.



A Türk Államok Szervezetének tagjai Törökország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Azerbajdzsán, megfigyelőként pedig Magyarország és Türkmenisztán csatlakozott.



Az üzbég szervezők közlése szerint az érintett országok fővárosaiban, a szamarkandival egyidejűleg, szintén fákat ültettek el az összetartozás jelképeként.



MTI