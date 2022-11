A KDNP megkoszorúzta a nagy elődjei sírját

Európa vagy a szabad, a keresztény kultúrára épülő nemzetek Európája marad, vagy migránsok által elözönlött kontinens, Európai Egyesült Államok lesz - erről beszélt Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető főtitkára pénteken a budapesti Fiumei úti sírkertben, ahol a párt elhunyt politikusaira emlékeztek.

Utoljára frissítve: 2022. november 11. 19:05

2022. november 11. 15:56

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, a KDNP pártigazgatója (j2) és Bagdy Gábor, a KDNP budapesti választmányának elnöke (j) koszorúz Isépy Tamás egykori kereszténydemokrata politikus sírjánál a Fiumei úti sírkertben 2022. november 11-én. MTI/Illyés Tibor

Európa keresztény kultúrája a tét. Európa vagy a szabad, a keresztény kultúrára épülő nemzetek Európája marad, vagy migránsok által elözönlött kontinens, Európai Egyesült Államok lesz - erről beszélt Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető főtitkára pénteken a budapesti Fiumei úti sírkertben, ahol a párt elhunyt politikusaira emlékeztek.

A politikus és Bagdy Gábor, a KDNP budapesti elnöke Barankovics István és Varga László egymás mellett álló síremlékénél Kovács K. Zoltánról és Isépy Tamásról is megemlékezett.



Latorcai Csaba kiemelte, ezek az elődök a náci és a kommunista diktatúra idején egyaránt megalkuvást nem ismerve vállalták hitbéli és politikai meggyőződésüket még akkor is, ha tudták: a legrosszabb esetben halál, jobb esetben emigráció vagy kitelepítés, üldözés, állandó megfigyelés, megfélemlítés lesz a sorsuk.



Példát mutattak és mutatnak mindannyiunk számára a szilárd hitre, tettrekészségre és bátorságra - hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.



Hozzátette, hogy erre a bátorságra kései utódjaiknak, a kereszténydemokrata értékek szerint politizálóknak ma is szükségük van: a kereszténység ma már nem alapvető érték Európában.



A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott: jelen állapotában a kontinens nemhogy katedrálisra, de lassan egy közepes méretű lakóházra sem hasonlít, hiszen a kelet-közép-európai és nyugat-európai fődosorbeli, magukat haladónak mondó liberális erők éppen a lelkétől, tehát a kereszténységétől igyekeznek megfosztani kontinensünket.



Egyfajta "modern keresztényüldözésnek" vagyunk a tanúi, és ha nem vigyázunk, akkor az elszenvedőivé is válhatunk - húzta alá a KDNP pártigazgatója.



Példaként hozta fel a münsteri esetet, amikor - Németországban, mint mondta, nem először és nem utoljára - a városháza épületéből eltávolították a több száz éves keresztet a világ hét legfejlettebb országának találkozóján. Mindeközben Kölnben 35 mecset hívja minden pénteken imára a muszlim közösséget a városvezetéssel való megegyezés alapján - fűzte hozzá.



Latorcai Csaba közölte: mindaz, ami most a kontinensünkkel történik, egy tudatosan előkészített stratégia része. Ennek felismerése fontos ahhoz, hogy tudjunk védekezni ez ellen - mondta.



"A tét: vagy a szabad, a keresztény kultúrára épülő nemzetek Európája maradunk, vagy a migránsok által elözönlött kontinens, az Európai Egyesült Államok leszünk" - jelentette ki.



Azt mondta, "az európai keresztény kultúra, az emberiségnek az egyik legmagasabb teljesítménye, csodálatos mozaik, amelynek különböző, de összeillő szemei a nemzeti kultúrák".



"E kultúrának a magyar értékkel való gazdagítása által építjük bele a magyarságot az örök emberi értékek katedrálisába" - idézte a magyar kereszténydemokrácia szellemi atyjának tartott Barankovics István szavait Latorcai Csaba, aki bizakodását fejezte ki, hogy a kereszténydemokrácia ismét képes lesz katedrálissá felépíteni Európát, amelynek az egyik "összeillő szeme" a magyar nemzeti kultúra.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, a KDNP pártigazgatója (b) és Bagdy Gábor, a KDNP budapesti választmányának elnöke (b2) koszorúz Varga László egykori kereszténydemokrata politikus sírjánál a Fiumei úti sírkertben 2022. november 11-én. MTI/Illyés Tibor

MTI