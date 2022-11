Kárpát-medencei magyar médiatalálkozó

A média területén is egyre inkább egységes Kárpát-medencei térről lehet beszélni, a média része a nemzetpolitika intézményrendszerének - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a II. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón, Visegrádon.

2022. november 12. 23:03

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a II. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozó megnyitóján a Thermal Hotel Visegrádban 2022. november 12-én. MTI/Bodnár Boglárka

A média területén is egyre inkább egységes Kárpát-medencei térről lehet beszélni, a média része a nemzetpolitika intézményrendszerének - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a II. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón, Visegrádon.

A politikus arról beszélt, hogy jövő héten rendezik meg a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet üléseit. Ez lehetőséget és alkalmat teremt az összegzésre, a következő időszak céljainak meghatározására - mutatott rá.

A nemzetpolitikai eredményekről szólva kiemelte: megerősítették a külhoni közösségeket. 1 millió 150 ezer külhoni magyar tett állampolgársági esküt, ennek köszönhetően az előző választásokon több mint 318 ezer külhoni magyar szavazott, és 94 százalékuk a jelenlegi kormányt támogatta.



"Újraépítették a Kárpát-medencét és a diaszpórát", 5400 beruházást valósítottak meg külhonban. Egységes Kárpát-medencei teret hoztak létre az oktatásban, a bölcsődétől a felsőoktatásig nyújtanak támogatást. Ennek összege emelkedni fog a következő évben, de a kárpátaljai gyerekek már az idén a megemelt támogatáshoz juthatnak hozzá - részletezte.



Újraindult a Határtalanul! program is, aminek kezdete óta már félmillió anyaországi diák juthatott külhoni területekre.



Beindították a sportakadémiákat, a Kárpát-medence a sport tekintetében is egységessé vált - jelezte.



A magyar vállalkozókat sikerült "egy hálóba összefűzni", és több mint 200 milliárd forintos támogatást nyújtottak határon túli magyar vállalkozóknak. Ők alapvetően magyarokat foglalkoztatnak, így a támogatás hozzájárul a szülőföldön való megmaradáshoz és boldoguláshoz.



Megerősödött a politikai érdekképviselet is - mondta az államtitkár, aki kiemelten fontosnak tartotta, hogy minden szinten jelen legyenek a magyar képviselők. Felvidéken októberben a megyei képviselők számát jelentősen növelni tudták, és ez reményt ad arra, hogy két év múlva az egységes magyar párt, a Szövetség bejusson a törvényhozásba. Vajdaságban vasárnap nemzeti tanácsi választásokat tartanak, kérte a vajdasági magyarokat, vegyenek részt a szavazáson.

A magyar nemzet egységes, és főszabály szerint nincsenek határon belüli és kívüli ügyek, azt kell nézni, mi szolgálja a közös nemzeti célokat - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A miniszter az elmúlt 12 év legfontosabb kormányzati eredményének nevezte a nemzet egységének megteremtését, amiben értékelése szerint kiemelkedő szerepet játszottak a határon túli médiumok. Nélkülük ezeket az eredményeket nem lehetett volna elérni - hangsúlyozta Gulyás Gergely.



A tárcavezető kitért a kárpátaljai magyarság rendkívüli helyzetére a háborús helyzetben. Kiemelte: külön köszönet illeti azokat, akik ebben a nehéz időben is sokat tesznek azért, hogy a magyar nyelvű tömegtájékoztatás megmaradjon Kárpátalján.



Utalva a munkácsi turulszobor eltávolítására megjegyezte: az ukrán állam, annak ellenére, hogy Magyarország története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, ezt nem értékeli a maga teljességében. A miniszter a magyar kisebbséggel szembeni fellépést továbbra is elfogadhatatlannak nevezte.



Gulyás Gergely a jövőbeni kilátásokról szólva kiemelte: miután alapvetően gazdasági alapon kell működtetni a médiát, nem lehet eltekinteni azoktól a változásoktól, amelyek a fogyasztói szokásokban bekövetkeztek. A mérések azt mutatják, hogy a Covid-járvány óta az online médiának nagyobb a jelentősége a televíziónál is, és ez nemcsak Magyarországon, hanem minden valószínűség szerint a határon túli médiumok esetében is igaz.



A hírfogyasztókat tekintve 50 százalék feletti, aki az online felületekről tájékozódik, 40 százalék körüli a televízióból információt szerzők aránya, a többiek a nyomtatott sajtót veszik kézbe. Ez nem változtat azon, hogy a nyomtatott sajtónak van értéke, amit meg kell őrizni, de a jelentősége, például a politikai vélemények meghatározásánál, rendkívül csekéllyé vált - közölte.



Objektíven értékelni kell azt is, hogy milyen újságírói teljesítmények állnak az egyes szerkesztőségek mögött. Az nem fordulhat elő, hogy aki aktívan és jól dolgozott, bármilyen támogatás hiánya miatt az utcára kerül, elveszíti állását - húzta alá Gulyás Gergely.



Első ízben adták át a tanácskozáson a Magyar Nemzeti Médiaszövetség által alapított Kosztolányi-díjat, amelyet Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója vehetett át. Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke elmondta: a díjjal a kárpátaljai újságírók melletti szolidaritást is szeretnék kifejezni. "Hajrá Kárpátalja, hajra magyar megmaradás, tartsatok ki" - fogalmazott az elnök.



Dunda György azt mondta: a kárpátaljai magyar újságíró társadalom közös díja az elismerés. Vészterhes időket élnek, kihívások veszik körül őket. A fiatalabb generáció most tanulja, amit az idősebbek a szovjet megszállás alatt már átéltek, és soha nem gondolta volna, hogy nekik is meg kell tanulniuk "a sorok közötti írást". Ugyanakkor nekik otthon van dolguk, a szülőföldön maradásra rendelte őket a sors - fogalmazott, hozzátéve: csak azért is legyen béke.



A tanácskozást a nemzetpolitikai államtitkárság és a Magyar Nemzeti Médiaszövetség szervezte, azon közel 200 külhoni és anyaországi médiában dolgozó szakember vett részt.

MTI