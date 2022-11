Megszűnik a TIM, önálló energiaügyi minisztériumot hoz létre a kormány

Megszűnik a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) és önálló energiaügyi minisztérium létrehozásáról döntött a kormány – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

2022. november 14. 13:02

Gulyás Gergely jelezte: a TIM megszűnésével önálló energiaügyi minisztérium jön létre Lantos Csaba vezetésével. Lantos Csaba december elsejével lép hivatalba. Ez a tárca fog foglalkozni Paks II kivételével mindennel, ami az energiaügy területéhez tartozik. Közölte azt is: Palkovics László technológiai és ipari miniszter lemondását elfogadta a kormányfő. Távozásával a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnik, feladatait a gazdasági, az építésügyi és beruházási és a kulturális és innovációs tárca veszi át.

Gulyás Gergely az új minisztérium létrehozását azzal indokolta: a háború és a szankciós energiaárak miatt Magyarországon és Európában is a legfontosabb az energiabiztonság és az energiaárak kérdése. Az új minisztérium az energiapolitika egységes irányításáért felel, és az Energiahivatal hatásköreinek többségét is átveszi – mondta. Az új miniszter december 1-jétől tölti be posztját. Lantos Csaba közgazdász 2000 augusztusától 2007-ig az OTP Bank vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. 1990 és 2002 között tagja volt a Budapesti Értéktőzsde tőzsdetanácsának. A Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumának tagja, volt elnöke. 2009-től a MET Holding AG elnöke, 2010-től a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagja. A Lantos Vagyonkezelő irányítója, 2021 óta pedig a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja.

A miniszter jelezte azt is: Lantos Csabával tegnapi napon állapodott meg Orbán Viktor kormányfő. Hozzátette: Lantos kiváló menedzserképességekkel rendelkezik, és tapasztalt az energetika területén is, ezért esett rá a választás. Az új miniszter az energiastabilitásért és energiabiztonságért fog felelni. Gulyás Gergely kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy Paks II továbbra is a külügyi tárca hatálya alatt marad. Ennek oka, hogy az Európai Unió szabályai nem teszik lehetővé, hogy az MVM minisztériumi irányítás alatt legyen. A posztjáról távozó Palkovics László egyelőre nem fog újabb kormányzati tisztséget vállalni – jegyezte meg Gulyás.

