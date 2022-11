Belügyminiszteri államhatárszemle

Nemzetközi összefogással eredményesebben és jobban védhetőek a határok - hangoztatta Pintér Sándor belügyminiszter hétfőn a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón. Közölte, hogy a déli magyar határszakaszt, egyben a schengeni külső határt jelenleg magyar, szlovák, cseh, osztrák és török rendőrök őrzik.

2022. november 14. 19:20

A határrendészeti feladatok ellátására vezényelt magyar és szlovák rendőrök köszöntésükön a hercegszántói közúti határátkelőhely közelében tartott sajtótájékoztatón 2022. november 14-én. Pintér Sándor magyar és Roman Mikulec szlovák belügyminiszter a tájékoztató után megnézte a határrendészeti feladatok ellátására használt technikai eszközöket, valamint az illegális migránsoktól és az embercsempészektől lefoglalt, támadásra használt vagy arra alkalmas tárgyakat. MTI/Kiss Dániel

A határrendészeti feladatok ellátására vezényelt szlovák és magyar rendőröket köszöntve Pintér Sándor elmondta: otthonuktól ugyan távol vannak és áldozatot hoznak, de tudniuk kell, hogy a közrend és a közbiztonság Szlovákiában is szilárdabb akkor, ha a magyar határokat megvédik, és az illegális migrációt visszaszorítják.



A belügyminiszter szerint Magyarország álláspontja egyértelmű: az illegális migrációt nem a határokon belül, hanem az Európai Unió kívül kell kezelni, és a védelmi vonalakat minél távolabb kell vinni a határoktól.



Hangsúlyozta: a magyar kormány tisztában van vele, hogy Magyarország egyedül Európa valamennyi külső határát nem tudja megvédeni, de megtéve a szükséges erőfeszítéseket és eredményesen végrehajtva a magyar határőrizetet, példát adhatnak másoknak, hogy minél távolabb a határtól fel lehessen tartóztatni az Európai Unió felé igyekvő illegális migránsokat - fogalmazott.



Pintér Sándor kiemelte: Magyarország már nincs egyedül ezzel a gondolkodásmóddal. Az Európai Unió szárazföldi határait ugyanis kerítéssel védik Litvániában és Lengyelországban is, továbbá mások mellett Szlovákia 40 rendőrt küld Magyarország területére, és folyamatosan részt vesznek a határőrizeti munkában.



A belügyminiszter a közszolgálati médiának adott interjúban emlékeztetett: 2015-höz képest jelenleg a legnagyobb a migrációs nyomás a déli határszakaszon.

Az elmúlt időszakban mintegy 224 ezren kísérelték meg az átjutást egyre erőszakosabb módszerekkel és egyre durvább eszközökkel felszerelve, a határt védő rendőrök életét is veszélyeztetve - tette hozzá.



Pintér Sándor szerint minden igyekezet ellenére a szervezett bűnözés egy-egy helyen mindig rést üt a védfalon, ezért következhetett az be, hogy hétfőn egy járműben menekülő 21 tiltott határátlépőt próbáltak meg a rendőrök feltartóztatni. Az intézkedés sikeres volt, az illegális migránsokat elfogták, majd később a rendőrjárőrökre lövő, menekülő embercsempészeket is.



Roman Mikulec szlovák belügyminiszter is köszönetet mondott a határokon évek óta szolgáló rendőröknek. Használható receptnek nevezte, hogy védve a külső schengeni határokat, meg lehet akadályozni a másodlagos, belső migrációt.



Emlékeztetett: a közelmúltban Prágában tartott kormányfői találkozón a résztvevők abban állapodtak meg, hogy jobban kell védeni a külső schengeni határt, és minél több országnak be kell ebbe a munkába kapcsolódnia. A belső határok ellenőrzése és védelme ugyanis soha nem lesz olyan hatékony, mint a külső határoké - tette hozzá.



Roman Mikulec megköszönte Pintér Sándor belügyminiszternek, egyrészt a schengeni határok hatékonyabb és jobb védelme érdekében végzett együttműködést, másrészt azt a kölcsönös támogatást is, hogy közösen meggyőzzék az Európai Bizottságot és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget, a Frontexet is arról, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a határok védelmére, hiszen az nemcsak a magyarokat és a szlovákokat érinti, hanem az mindenki problémája - fogalmazott a szlovák belügyminiszter.



A sajtótájékoztatót követően a belügyminiszterek megnézték a határrendészeti feladatok ellátására használt technikai eszközöket, valamint az illegális migránsoktól és az embercsempészektől lefoglalt, támadásra használt vagy arra alkalmas tárgyakat.

