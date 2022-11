Kilenc hónap

Bármilyen is lesz az új békerendszer, a legfőbb vesztes most már bizonyosan Németország lesz. Oroszország is kikerülhetetlenül vesztese lesz a háborúnak, még ha nem is szenved megalázó vereséget – rögzíti Bogár László.

2022. november 15. 12:01