Amerikának sem érdeke, hogy eszkalálódjon a háború

2022. november 17. 07:57

Horváth József – hirtv.hu

A nemzetbiztonsági szakember szerint árulkodó volt, hogy Joe Biden közölt a lengyel eseményekről először pontos információt.

Horváth József nemzetbiztonsági szakértő, az Alapjogokért Központ nemzetbiztonsági tanácsadója volt a Hír TV Napi aktuális című műsorának vendége, akivel az ukrán-orosz háború legfrissebb történéseit elemezték, köztük a keddi lengyelországi bombabecsapódás körülményeit is.

A műsorvezető, Gerhardt Máté a beszélgetés elején felidézte Volodomir Zelenszkij kijelentést. Az ukrán elnök azt mondta, „nincs kétségem afelől, hogy nem a mi rakétánk volt”. Majd hozzátette, hogy ukrán tisztségviselőket is be kellett volna engedni a lengyelországi baleset helyszínére. „Mire alapozza az ukrán vezető, hogy nem az ő raktéjuk volt?” – tette fel a kérdést ezután a műsorvezető.

Horváth József erre kijelentette, hogy „nyilvánvaló, hogy egy propagandabeszédet hallunk, és az igazságtól nagyon messze van”. Majd azzal folytatta, hogy „ne felejtsük el, hogy kedden mikor az a tragikus esemény bekövetkezett Zelenszkij elnök már az vizionálta, hogy Lengyelországot megtámadták, és innentől kezdve a NATO-nak be kell avatkozni”.

„Azt a célt szerették volna elérni, hogy kiszélesítsék a konfliktust, hogy ne csak Ukrajna álljon szemben Oroszországgal, hanem avatkozzanak be a NATO-tagországok is” – mutatott rá a nemzetbizonsági szakember.

„Az ukrán elnököt még nem tájékoztatták arról, hogy a világ egy kicsit fordul”



Horváth arra is felhívta a figyelmet, hogy az is „árulkodó, hogy kedden az első információkat Joe Biden mondta a rakétabecsapódásról és szerdán is ő módosította ezeket. Tehát úgy tűnik, hogy az ukrán elnököt még nem tájékoztatták arról, hogy a világ egy kicsit fordul. (...)

De most már az amerikai érdekek esetlegesen nem abba az irányba mutatnak, hogy szeretnék tovább eszkalálni ezt a háborút” – húzta alá a szakértő.

